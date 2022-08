Billy Bean salió del armario el 30 de agosto 1999

"La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir adelante" Anónimo “

En una entrevista para el periódico The New York Times, el 30 de agosto de 1999, el ex jardinero de Grandes Ligas Billy Bean reveló los miedos que padeció por su condición de gay en el mundo de las Mayores. Hasta ese momento solo el expatrullero de los Dodgers, Glenn Burke, quien murió de SIDA en 1995, era el único otro exjugador que había reconocido de manera publica su homosexualidad.

Hasta el día de hoy los beisbolistas de Grandes Ligas temen revelar sus preferencias sexuales y el pasado 9 de agosto del 2022, en una publicación de Instagram, el lanzador de las Ligas Menores de los Gigantes de San Francisco, Solomon Bates, se declaró públicamente gay, además de que anunció que había sido liberado por la organización. De esta manera se unió al exprospecto de los Cerveceros de Milwaukee, David Denson, quien se convirtió en el primer pelotero abiertamente homosexual en el 2015.

Cuando Billy Bean salió del armario en 1999, su historia encontró cobertura mediática a nivel nacional, incluso en la portada dominical de The New York Times y en CNN. El 8 de diciembre de 1999, fue entrevistado por Diane Sawyer en el programa de televisión nacional 20/20. Sus memorias, Going the Other Way, publicadas originalmente en el 2003, se convirtieron en un éxito de ventas. Bean, dejó el béisbol en 1995 por el estrés de ocultar su orientación sexual.

Aunque usted no lo crea, hasta la fecha, solo Bean y Burke, exjugadores de la Major League se han declarado abiertamente homosexuales, de más de 20 mil que han jugado en el más alto nivel.

¿Y los demás? Bien arropaditos, escuchando el Sonido del Silencio y analizando los numeritos de que 10 de cada 100 personas en todo el mundo son gays o lesbianas y el béisbol es parte de esas estadísticas de nueva generación.

Un día como hoy 1998, la batalla de los jonrones entre Mark McGwire, San Luis y Sammy Sosa, Cubs sigue al rojo vivo. McGwire fleta el jonrón 55 para guiar a los Cardenales a una victoria de 8-7 sobre los Bravos y con el jonrón 54, Sosa lleva a los Cachorros a una victoria de 4-3 sobre Colorado.

1993, Alex Rodríguez es firmado en primera ronda por los Marineros de Seattle.

2000, Raúl Eusebio, catcher de Houston, en una noche en que todos los jugadores de los Astros conectan de hit, le cortan en 24 su cadena de juegos seguidos bateando por terreno de nadie, estableciendo marca del club.

2005, en la larga tradición de los Bombarderos del Bronx, Alex Rodríguez se convierte en el segundo bateador diestro en la historia de los Yankees en conectar 40 jonrones en una temporada. El tercera base de los Yankees se une a Joe DiMaggio , quien conectó 46 jonrones en 1937 , la única vez que Joe alcanzó la marca de los 40.

2007, José Reyes, Mets, se roba su base 72 y empata la marca de Grandes Ligas para un dominicano la cual comparte con Juan Samuel en 1984 con los Filis.

CUMPLEAÑOS: 1972 - José -Café- Herrera, jardinero…1980 - Roberto Hernández, ex Fausto Carmona, lanzador.