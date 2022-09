Shohei Ohtani, cada vez más valioso

Hace unos meses escribí una columna diciendo que, para mi, Shohei Ohtani era el favorito a ganar el premio al Jugador Más Valioso nuevamente, a pesar de la sensacional temporada que estaba teniendo, y sigue teniendo, el toletero de los Yanquis de Nueva York, Aaron Judge.

Y lo mantengo, a pesar de los 54 cuadrangulares, y proyección de 65, que el Juez tenía antes de iniciar la jornada del martes.

¿Pero por qué digo esto? ¿No es suficiente lo que está haciendo Judge? ¿No es por él, en gran parte, que los Yanquis están en primer lugar de la División Este de la Liga Americana?

Sí, Judge ha sido vital para los Yanquis, pero llevar a tu equipo a la postemporada no es un requisito para ganar el premio.

¿Pero qué esta haciendo Ohtani? Al igual que el año pasado, algo que nadie ha hecho en la historia del juego.

Comenzando la segunda jornada de esta semana, Ohtani era el líder de los Angelinos en promedio de bateo (.270), jonrones (32), empujadas (85), porcentaje de embasarse (.360) e indiscutibles.

Eso, en la parte de ofensiva. Pero ahora toca contar lo que está haciendo en pitcheo.

Ohtani lidera a los Angelinos en victorias (11), en efectividad (2.58) y en ponches (181).

El año pasado hablamos una y otra vez de por qué Ohtani era favorito a ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana por encima de Vladimir Guerrero Jr. y ganó unánime.

Este año quizás no sea unánime, pero no veo forma alguna de que no vaya a repetir el galardón, aun haya gente que no comprenda su grandeza.