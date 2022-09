En Atlanta, fanáticos llaman asesino a César Cedeño

"La vida es muy corta, así que lo importante es pensar menos, arriesgar más y vivir aventuras que te dejen un hermoso recuerdo …Anónimo." “

El día más difícil en las Grandes Ligas, para el jardinero y primera base César Cedeño, de los Astros de Houston, fue el martes 8 septiembre de 1981, en el Atlanta Fulton County Stadium cuando defendía la primera base, y desde que salió a batear, dos fanáticos de los 2,800 presentes comenzaron a corearle asesino, lo que motivó que el dominicano saltara a las gradas y se fuera a los puños. Lo multaron con $5 mil dólares, pero no fue suspendido.

La crónica de este incidente consignada por “The New York Times” relata el hecho de la manera siguiente: César Cedeño, el primera base de Houston, fue expulsado en la primera entrada del juego de esta noche entre los Astros y los Bravos de Atlanta luego de que se metió en las gradas y peleó con dos espectadores. Los Bravos vencieron a los Astros, que lideran la División Oeste de la Liga Nacional, 3-2, cuando Chris Chambliss conectó un doble productor de dos carreras en la parte baja de la novena.

El incidente que involucró a Cedeño ocurrió poco después de que se ponchó para terminar la primera entrada. Iba a tomar su posición para comenzar la mitad de la primera entrada de Atlanta cuando saltó a las gradas y se enfrascó en una pelea con los fanáticos, quienes, según Cedeño, lo insultaron repetidamente. Varios jugadores de Houston corrieron a las gradas detrás de Cedeño para contenerlo.

El árbitro de home, Paul Pryor, expulsó de inmediato a Cedeño. Un portavoz de los Bravos dijo que tanto Cedeño como los fanáticos involucrados acordaron no presentar cargos. Los aficionados, no identificados, fueron expulsados del estadio.

''Tengo a mi familia en el viaje'', dijo Cedeño. ''No disfruto que nadie me llame algo que no soy. Solo por el hecho de que alguien pagó seis dólares, no tengo que sentirme insultado hasta el punto en que me llamen por mi nombre y me dé la vuelta y me señalen y me maldigan.

“Lo único que lamento es que me sacaron del juego y terminamos perdiendo el juego. Lo siento por eso. Prefiero no comentar exactamente cómo me estaba llamando. Por eso tomé medidas. Porque me estaba hablando directamente a mí y lo estuvo haciendo durante dos días. Así que sabía exactamente a quién acudir”.

Joe Shirley, director de operaciones del estadio de Atlanta, dijo que dos fanáticos estuvieron involucrados y ninguno fue acusado. "Simplemente fueron verbales y abusivos con Cedeño", dijo Shirley, "usando la palabra 'asesino', y esto provocó a Cedeño al punto en que se acercó y supuestamente agarró a uno de los sujetos en las gradas".

Cedeño fue condenado por homicidio involuntario y multado con $100 dólares en enero de 1974 por la muerte a tiros de una mujer (Malena de la Cruz) de 19 años en Santo Domingo.

Charles Feeney, presidente de la Liga Nacional, dijo que el incidente de esta noche sería investigado. "Tendré que averiguar mucho más sobre esto", dijo Feeney, en Nueva York. “Tendré que obtener el informe de los árbitros y posiblemente ver videos. Obviamente, no aprobamos ese tipo de cosas”.

