Albert Pujols a un paso de los 700

Albert Pujols, simple y llanamente, no deja de impresionar al mundo del béisbol con cada paso que da en su carrera en ruta al Salón de la Fama de Cooperstown, conectando ayer su cuadrangular 697 de por vida, dejando atrás a Alex Rodríguez en el listado histórico y colocándose detrás solo de Barry Bonds, Hank Aaron en la marca de jonrones.

Fue su número 18 de la temporada, una en la que no se pensaba que jugaría tanto como lo ha hecho, al menos yo no lo pensaba y qué bueno que me equivoqué.

El del domingo fue su tercer vuelacercas del mes de septiembre, luego de conectar ocho en agosto y con 21 partidos por jugar, parece que Pujols tendrá la oportunidad de amenazar y quizás conquistar la barrera de los 700.

Luego de un horrendo mes de julio, en el que no sacó la bola del parque, Pujols ha reencaminado su temporada y vale decir que el primera base y bateador designado está contribuyendo, y mucho, a que los Cardenales se encuentren en la primera posición de la División Central de la Liga Nacional.

El dominicano tiene un OPS de .866 en el 2022, ese es un porcentaje de una estrella, no de un jugador de relleno.

También tiene un promedio de bateo de .266 y su WAR de 1.3 es el mejor que ha registrado desde el 1.4 que puso en la temporada del 2016.

Si había una forma de cerrar una campaña y una carrera mejor que la que está teniendo Pujols, me gustaría que alguien me lo recordara, pues ciertamente ninguno de los tres que lo adelantan en jonrones de por vida salió por la puerta grande.

Pujols es un orgullo nacional, uno de los peloteros dominicanos más decentes que ha pasado por Grandes Ligas y una representación digna de la bandera en Estados Unidos

Las Reinas del Caribe

Con su victoria del sábado sobre la representación de Estados Unidos en la Copa Norceca Final Six, que se celebró en el Palacio de Voleibol Gioriver Arias, las Reinas del Caribe se coronaron invictas en dicho torneo y ahora viajan rumbo al Mundial.

Con actuaciones sobresalientes de Gaila González, Brayelin Martínez, Brenda Castillo y muchas otras, las quisqueyanas no perdieron un solo set en la ruta completa, demostrando un dominio absoluto de sus rivales, y presentando un renovado sexteto para los próximos torneos.