Pete Rose, hizo historia en Grandes Ligas un 11 de septiembre

"El domingo es ese día de la semana en que nada importa demasiado…Louis Armstrong" “

El 11 de septiembre, pero del año 2001, los Estados Unidos sufre el mayor ataque terrorista de su historia, con casi 3.000 víctimas, cometido por el grupo islamista Al Qaeda. En los atentados del 11 de septiembre del 2001, los aviones secuestrados impactaron en las Torres Gemelas de Nueva York y otro contra el Pentágono, mientras que la cuarta aeronave se estrelló en Pensilvania. Ese día el mundo cambió de forma radical, dio un giro de 180 grados en todos los sentidos.

Todos los juegos de béisbol de Grandes Ligas ese día fueron cancelados y selló para la inmortalidad que en el séptimo inning (Lucky Seven) se interprete en todos los estadios del big show “Good bless America”.

Un 11 de septiembre, pero de 1985, Pete Rose cambió el mundo del béisbol en la especialidad de los hits.

Rose proscrito del béisbol desde 1989, hace 33 años, luego de ser hallado culpable por apostar en los encuentros como manager de los Rojos de Cincinnati, su futuro para la inmortalidad sigue siendo incierto. Lo que está claro, sin embargo, es que el historial de Rose vivirá en el presente, el pasado y el futuro.

El 11 de septiembre de 1985, a las 8:001 pm, ante 47.237 aficionados en el Riverfront Stadium de Cincinnati, Rose bateó su hit 4,192 para dejar atrás la marca de Ty Cobb. El batazo fue un sencillo ante el lanzador Eric Show de los Padres de San Diego en el primer turno en una victoria de los Rojos de Cincinnati 2x0.

Rose terminó su carrera en las Ligas Mayores con un total de 4,256 incogibles, número que por si solo se antoja imposible de superar.

En 24 temporadas bateó .303 de por vida y pisó el plato 2,165 veces. La grandeza de Rose como atleta se puede medir al decir que entre su primer título de hits y el último pasaron 16 años (7 veces líder en hits). Rose, natural de Ohio, fue 17 veces al Juego de Estrellas y ganó tres Series Mundiales: 1975, 1976 y 1980. Además, posee, entre otros muchos récords, los de partidos jugados (3.562) y ganados (1.972).

Y sin modestia alguna Pete Rose sentencia: “No, yo no quiero que el registro se rompa. Me voy a morir como el Rey del Hit, porque no hay nadie que pueda vencerme mientras esté vivo. Una vez que me haya ido, realmente no me importa si alguien es mejor que yo”.

En la época del comisionado Kenesaw Mountain Landis, era un asco oler la palabra “apuestas”, mientras que ahora hay docenas de páginas en internet, como “BetOnline”, “BetCris”, “Las Vegas Insider” que los equipos de MLB las promueven y apoyan. El mundo y sobre todo el béisbol han cambiado.

Entonces, ¿por qué mantener proscrito a Pete Rose como un apátrida del béisbol?

Pete Rose merece ser perdonado e inmortalizado. Nada es eterno en la vida, ni los errores.

Un día como hoy en ... 1956, Juan Marichal, en la primera Serie Mundial Juvenil en México y debuta ganando 3x2 a los aztecas. Juan lanzó 6 episodios y lo relevó Julio César Imbert.

1972, Felipe Alou, Yanquis, le conecta a Fred Scherman, Detroit, el jonrón 200 de su carrera.

1979, Pedro Guerrero, Dodgers, dispara su primer jonrón en rol de emergente con dos en bases. 1992, Félix Fermín, Cleveland, dispara 4 hits vs Chicago. Marca personal de hits.

2006, José García, debuta como lanzador con los Marlins, siendo el dominicano 446 que pisa un diamante de liga mayor.

2008, Albert Pujols alcanza las 100 carreras impulsadas por octava vez en ocho temporadas; solo Al Simmons (11 veces) y Ted Williams (8) habían comenzado sus carreras con campañas tan largas de 100 carreras impulsadas.