Roger Maris disparó el jonrón 57 el 16 de septiembre 1961

Aaron Judge llega hoy viernes 16 de septiembre al “American Family Field”, en Milwaukee con 57 jonrones en 143 juegos jugados por los Yankees de New York.

El 16 de septiembre de 1961, en el “Tiger Stadium” en Detroit, Roger Maris, de los Yankees, conectó el jonrón 57, frente a Frank Lary, para mantener un ritmo por delante de los 60 jonrones de Babe Ruth en 1927.

Luego del jonrón 57 le preguntaron a Maris en Detroit si sentía presión.

La respuesta fue cortante: "No siento nada una vez que comienza el juego. Sinceramente, no. Pero antes y después del juego, las preguntas de los periodistas y los fotógrafos eso si presiona, eso sí es difícil. En el juego he estado tomando mis swings. He tenido algunos buenos swings y he devuelto algunos buenos lanzamientos. No estoy perdiendo el sueño, ni nada por el estilo, pero estoy muy cansado y cuando termine la temporada, me voy directo a casa a descansar".

Maris vivió bajo una presión sofocante e implacable, una presión que ningún jugador de béisbol ha tenido que soportar, ni siquiera el mismo Babe Ruth.

Aaron Judge, está a cuatro jonrones de igualar el récord de la Liga Americana en una temporada, que Roger Maris fijó hace 61 años.

Judge lleva un ritmo de 65 cuadrangulares y sus 57 bambinazos son la cuarta mayor cantidad en la historia de los Yankees en una campaña. Roger Maris dio 61 en 1961, mientras que Babe Ruth pegó 60 en 1927 y 59 en 1921. Los 57 vuelacercas de Judge son la mayor cantidad entre los bateadores derechos de los Yankees superando a Alex Rodríguez, quien sacudió 54 en el 2007.

Un día como hoy 1968, los Filis de Filadelfia derrotan 8x4 a los Dodgers de Los Angeles, en 11 entradas, cuando Ricardo Joseph conecta un grand slam en rol de emergente para terminar el desafío.

1969, Juan Marichal blanquea 2x0 a los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco recuperan el primer lugar.

1980, Miguel Diloné, de los Indios de Cleveland, se estafa su base 53 de la temporada y establece marca para la franquicia, superando las 52 de Ray Chapman en 1917.

1990, el infielder Andrés Santana debuta en las Grandes Ligas como corredor emergente.

1997, Hanley Frías, de Texas, dispara un doble contra Kansas City, su primer incogible en las Mayores.

1998, Sammy Sosa, dispara jonrón con las bases llenas en la octava entrada, su cuadrangular 63 del año, lleva a los Cachorros a una victoria de 6-3 sobre San Diego. Ahora tiene 154 carreras impulsadas en la temporada.

2000, Sammy Sosa, jardinero de los Cachorros de Chicago, se une a Mark McGwire (1997-1999) como el único jugador de Grandes Ligas en batear 50 jonrones en tres temporadas consecutivas.