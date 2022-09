Fiona, Hemingway, Los Matamoros y Sindo Garay

"“El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra”" Anónimo “

Hoy lunes donde el “ciclón, la tormenta o el huracán” Fiona nos acapara la atención, me viene a la memoria esta recomendación del novelista Ernest Hemingway: “La mejor manera de pasar un ciclón es con una botella de ron a mano, y luego de asegurar puertas y ventanas con tablones y clavos. Quizás es una forma que no soluciona todos los problemas, pero evita pensar en unos cuantos”.

Y si tiene a manos un CD del Trío Matamoros (Ciro, Cueto y Miguel) las brisas del disturbio tropical sellará un recuerdo imperecedero como el de aquel son: “Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón”, con este verso el legendario Trío Matamoros dejó inmortalizado en la canción “El Trío y el ciclón”, el recuerdo del devastador ciclón San Zenón, que ocurrió un 3 de septiembre de 1930 en nuestro país.

Pero vamos a nuestra pelota y esta revelación es de Sindo Garay que nos ratifica porque este deporte es el pasatiempo de luxe del pueblo dominicano.

¿Quién es Sindo Garay?

¿Con cuál equipo jugó pelota y en qué posición?

Nada de eso, Sindo Garay (Antonio Gumersindo Garay García, 1867-1968) fue un guitarrista, compositor y trovador cubano, autor del son “La palma y el huracán”. Sindo se casó en Santiago de los Caballeros con Petronila Reyes Zamora que fue la madre de sus cinco hijos.

¿Y por qué ligarlo a la pelota nuestra?

En la obra “Béisbol y Nación en Cuba”, de Félix Julio Alfonso López, dice: “El joven Sindo, en su exilio dominicano durante la guerra de 1895, utilizó los juegos de pelota para recaudar fondos destinados a la insurrección”.

Relató Sindo: “Se me ocurrió entonces que una buena posibilidad sería aprovechar los juegos de pelota de los dominicanos. Comencé a realizar mi patriótica labor en los juegos que se efectuaban los domingos. Llegué al corazón de los dominicanos y como por arte de magia todos empezaban a sacar dinero de sus bolsillos...”

De acuerdo con Sindo Garay, en 1895 los dominicanos ya jugaban pelota.

Okey, okey, sigamos pendientes de Fiona, pero el 15 de octubre vuelve “la pelota con romo, jumbo y jupeo” y con mucho hielo escuchar “La Tarde” de Sindo Garay: “Las penas que me maltratan, son tantas que se atropellan, y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan”.

UN DÍA COMO HOY

1984, Tony Peña, Pittsburgh, dispara su primer cuadrangular con las bases llenas contra los Cubs de Chicago.

1993, Mariano Duncan, Filadelfia, batea de 5-2 y extiende a 18 su cadena de juegos seguidos dando de hit.

1995, Juan Guzmán, Toronto, pierde de los Yanquis 7-3, siendo su novena derrota en las últimas 10 salidas sin ganar y su sexto revés en línea.

1998 Manny Ramírez bateó dos jonrones para sumar ocho en cinco partidos para empatar una marca de las Grandes Ligas.

1998, Alex Rodríguez dispara su jonrón 40 para unirse a José Canseco y Barry Bonds con 40 jonrones y 40 bases robadas.

1999, Sammy Sosa, Cubs, dispara su jonrón 61 de la temporada.

2002, Bartolo Colón, de los Expos de Montreal, vence a los Marlins y se convierte en el segundo lanzador en la historia de las Grandes Ligas en ganar 10 juegos en cada liga en una sola temporada, uniéndose a Hank Borowy , quien logró la hazaña para los Yankees y los Cachorros en 1945.

2019, con una victoria 9x1 sobre los Angelinos, los Yankees logran su primer título divisional desde 2012. Sin embargo, las noticias no son del todo buenas ya que también se enteraron de que el lanzador Domingo Germán, su principal ganador con un récord de 18-4, ha sido puesto en licencia administrativa por la oficina del Comisionado como resultado de acusaciones de violencia doméstica y puede como resultado perder la postemporada.