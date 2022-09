Tetelo Vargas, ¿líder de bateo de la Liga Nacional en 1943?

El Huracán Fiona nos obligó el lunes a estar pegados a la pantalla chica siguiendo paso a paso su trayectoria por la región Este y el desolador y penoso panorama que nos dejó.

Antes de entrar al terreno de béisbol, permítanme felicitar a los sacrificados colegas de los diferentes medios que arriesgan sus vidas para ponernos al día desde el lugar de los hechos.

El tema que tratamos hoy parece un chiste de Pildorín, pero con los movimientos ejecutados por Major League Baseball (MLB) es una novedosa tesis para la discusión.

Luego de que Major League Baseball reconociera el 15 de diciembre del 2020 a las Ligas Negras como parte de ese conglomerado, el cotidiano The New York Times, del viernes 18 de junio del 2021, reconoce a Juan Esteban Vargas (Tetelo), no a Stan Musial, como el líder de bateo de la Liga Nacional en 1943.

Como diría un pescador: “Suelta nylon que la presa es grande”.

La oficina del Comisionado Rod Mandred, calificó como “un descuido de varios años”, el status de las Ligas Negras que operaron entre 1920 y 1948 y les confirió el honor de ser parte de MLB.

La decisión coloca a casi 3,400 jugadores de las Ligas Negras oficialmente considerados como ligamayoristas, con sus estadísticas y récords formando parte de la historia de la Gran Carpa.

En dicho año, 1943, Tetelo defensor de la gramilla corta de los New York Cubans, de la Liga de Color del Este, bateó para .471 y Stan Musial, patrullero de los Cardenales de San Luis, .357, coronado como líder de bateo de la Liga Nacional. Por “default” Vargas es el campeòn bate.

El historiador Radhamés V. Peña revela que “aunque no se señala su primer día en Grandes Ligas con el Cuban Stars, de Alex Pompez, Tetelo llegó a los Estados Unidos de América como miembro de la novena independiente Habana Red Sox, dirigida por el cubano Ramiro Ramírez, que había firmado al joven paracorto dominicano en Puerto Rico, en 1927”.

Vargas en 1945 fue seleccionado por la prensa dominicana como el mejor jardinero central dominicano de todos los tiempos.

Sin lugar a dudas, Vargas, quien falleció en 1971, en Guayama, Puerto Rico, verdaderamente trilló el camino a los cientos de jugadores dominicanos que han participado en el Gran Circo. Parece un chiste, pero MLB con los cambios que viene ejecutando nos obliga a ejecutar el papel de “Don Roque” de Paco Miller.

O como diría el fraterno Juan Vené: “El beisbol, gracias al peligro Manfred, está viviendo una terrible apocalipsis”.

Un día como hoy 1968: Juan Marichal, San Francisco, derrota 8-1 a los Bravos de Atlanta para lograr su victoria 26, cifra tope para un pitcher de los Gigantes desde que Carl hubbell lo hizo en 1936.

1969, Juan Marichal, San Francisco, derrota 5-4 a los Dodgers logrando su victoria 20 por sexta vez en su carrera.

1987, George Bell, Toronto, dispara su jonrón 46 y remolca dos carreras para sumar 128, record para un latino en la Liga Americana.

2002, Sammy Sosa, Cubs, dispara su jonrón 48 con 104 remolcadas.

2005, Alex Rodríguez conecta su jonrón 42 y Robinson Cano borra un déficit de cuatro carreras con un grand slam, lo que ayuda a Aaron Small y a los siete veces campeones defensores de la división a remontar para vencer a los Tampa Bay Devil Rays 9 a 5.

2013, rompiendo un empate 1-1 en la séptima entrada, Alex Rodríguez de los Yankees pega un grand slam a George Kontos de los Gigantes para ganar 5x1. Es el vigésimo cuarto jonrón con la bases llenas de la carrera de A-Rod, rompiendo un empate con Lou Gehrig por más en las ligas mayores.