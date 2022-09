La perseverancia de Albert Pujols

Cuando el 13 de mayo del 2021, los Angelinos de Los Ángeles despidieron oficialmente a Albert Pujols, quien se encontraba en su última temporada de un contrato de 10 años que había firmado el 8 de diciembre del 2021, parecía que la carrera del dominicano había llegado a su fin.

Pujols tenía una línea porcentual de .224/.270/.395 con solo cinco jonrones y 12 remolcadas tras jugar 24 partidos con el equipo, que prefería abrir el espacio para un jugador joven y con proyección.

Pero los Dodgers de Los Ángeles decidieron darle una oportunidad y vio acción en otros 85 encuentros, agregando 12 jonrones y 38 empujadas.

No había muchas expectativas, más allá de las del propio Pujols, para volver en el 2022, pero qué agradable ha sido la sorpresa que ha podido completar el pelotero de 42 años.

Su porcentaje de embasarse de .337 es el más alto desde que puso .343, en el 2012 con los Angelinos y sus 21 cuadrangulares en 102 juegos , la mayor suma desde los 23 del 2019.

Pujols nunca se dio por vencido porque sabía que podía contribuir, que todavía le quedaba gasolina en el tanque.

Sin la pandemia ni los años de lesiones, probablemente estuviéramos hablando de que Ruth estuviera en tercer lugar del listado histórico y no él, pero ya esa es otra historia.

Con la postemporada por delante, habrá que ver qué tan productivo o cuánto puede contribuir para perseguir otra corona, que sería su tercera en las mayores y la forma perfecta de terminar su legendaria carrera que lo llevará a Cooperstown cinco años más tarde.

Breves

El Clásico Mundial de Béisbol presentó un formato de muerte súbita para todos los partidos que se jueguen de la segunda ronda en adelante. Eso hace que el torneo sea aun más emocionante, una vez concluya la ronda de Todos contra Todos, que es la inicial... Finalmente, un médico, y no los Medias Blancas, decidió que Tony La Russa no puede regresar a dirigir esta temporada, lo que deja a Miguel Cairo al frente del conjunto. Con 76 años y problemas serios de salud, no se debió esperar tanto para tomar esa decisión... Al llegar al partido de anoche, Aaron Judge tenía 13 turnos al bate sin sacar la bola del parque, muy lejos de su ritmo de un jonrón cada nueve turnos en el 2022.