Torneo 1955-56 se inauguró domingo y el 2022-23 será sábado

El sábado 15 de octubre se dará inicio al torneo Tomás Troncoso Cuesta, en buen dominicano “está al doblar la esquina” y recordamos como testimonio histórico al inolvidable Fernandito González Tirado (La Biblia) que previo al campeonato visitaba las redacciones de los periódicos con el listado de los refuerzos correctamente escritos.

La serie regular del torneo 2022-23 regresa al formato de 50 juegos ya que había sido recortado en las campañas anteriores a causa de la pandemia del Covid-19. Los juegos del sábado 15 de octubre serán entre los Tigres del Licey vs Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Las Estrellas Orientales vs Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli y las Águilas Cibaeñas vs Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.

Nos preguntan ¿por qué un sábado?

No le veo nada en especial al día de la semana. La historia registra que el primer campeonato otoño-invernal “Padre de la Patria Nueva” fue inaugurado el domingo 23 octubre de 1955, con un choque de los Tigres del Licey (visitantes) y las Estrellas Orientales (home club) por ser los campeones del último torneo de verano en 1954.

La crónica de Miguel Peguero (PH) el 24 de octubre en El Caribe: “Cuando el Generalísimo Trujillo llegó al estadio que lleva su ilustre nombre, cerca de 20 mil espectadores -la mayor multitud reunida en el país en un acto deportivo- se pusieron de pie para vitorearlo con delirante entusiasmo, movidos por un admirable impulso espontáneo, se produjo uno de esos hermosos espectáculos que quedan señalados como rasgos indelebles en la vida de las naciones. Un gran pueblo rendía tributo a un gran líder”.

El encuentro lo ganó el Licey 8-4, al compás de 12 hits, anotándose el triunfo Federico -Chichí- Olivo.

La histórica transmisión fue por el Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana en las voces del cubano Rafael -El Dinámico- Rubí, comentarios Mario Álvarez Dugan y los comerciales Rafael Leónidas Cuello Batista y Ramón Rivera Batista. Ese día se acuñó la frase famosa de Rubí al darle paso a Mario Álvarez: ¿Qué te parece Cuchito?

Un día como hoy 1980, Julio Valdez, Boston, dispara su primer hit en las Grandes Ligas, un jonrón en el Fenway Park frente a Paul Mirabella de Toronto.

1981, Mario Soto, Cincinnati, lanzó juego de un hit, un sencillo de Chris Chambliss en la segunda entrada y los Rojos derrotaron 3-0 a los Bravos. Ponchó 9 y fue su tercera blanqueada y décimo juego completo.

1986, Manny Lee, Toronto, debuta en las Grandes Ligas como corredor frente a Kansas City.

1992, Manny Alexander, Baltimore, dispara su primer hit en Grandes Ligas frente a Charles Nagy de Cleveland.

2005, el lanzador Mike Mussina labora sin anotación hasta la sexta entrada, y el novato Robinson Canó conecta un doble productor de tres carreras en la primera entrada cuando los Yankees de Nueva York derrotan a Bartolo Colón y los Angelinos de Los Ángeles 4x2, en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Americana.

2011, los Vigilantes de Texas terminan la temporada ante los Rays de Tampa con una victoria 4x3 en el Juego 4 de la Serie Divisional. Adrián Beltré conecta tres jonrones e Ian Kinsler uno para dar cuenta de todas las carreras de Texas. Los Rays atacaron al cerrador Neftali Feliz en la parte baja de la novena, pero terminan cortos cuando Feliz logra su tercer salvamento de la serie.