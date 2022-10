Luis Severino, los juegos completos descansan en paz

"¿Qué hacer cuando lo que se quiere y lo que debes hacer no es lo mismo? ...Julio Cortázar" “

Luis Severino, abridor de luxe de los Yankees, el pasado lunes 3 de octubre, el nativo de Sabana de la Mar, realizó su apertura 19 de la contienda, en esta ocasión como visitante ante los Vigilantes de Texas en el Globe Life Field, luego de un descanso previo de seis días, hilvanó 7 episodios perfectos.

El manager Aaron Boone luego de Severino llegar a 94 pitcheos lo reemplazó por Miguel Castro.

La decisión de Boone fue correcta si tomamos en cuenta que la temporada regular terminó ayer y entramos en el período de post-temporada donde por el poco tiempo que Severino lleva lanzando después de salir de la lista de lesionados, hay que cuidarlo como una copa de cristal.

Es una lotería plantear que tenía seguro la oportunidad de convertirse en el duodécimo pitcher de la franquicia en lograr un No-No.

Los pitchers antes de llegar a la colina de los sustos tienen establecidos cuantos pitcheos realizarán. El béisbol en el renglón del pitcheo en las últimas décadas ha sufrido una transformación de 180 grados y las medidas de control de los pitchers radican en las famosas “seis sólidas” entradas para determinar una salida de calidad o la de realizar 100 pitcheos por apertura.

El patrón de los 100 pitcheos por salidas y hasta de 85 se impone desde que los lanzadores comienzan en las Menores.

Hoy día son escasos los pitchers que superan los 100 pitcheos. Cuando el marcador llega a 80 se está activando el bullpen.

Desde finales de la década de 1960, comenzaron algunas organizaciones a llevar el conteo de los pitcheos por salidas.

Dave Duncan, siendo coach de pitcheo de los Cardenales, reveló que en 1967, cuando se desempeñaba como receptor de los Atléticos de Oakland, la regla era de 100 pitcheos por apertura. Lo interesante es que esa orden no emanó ni del mánager, ni del coach de pitcheo, sino del propietario del club Charles O. Finley, asesorado por el director de Ligas Menores, Eddie Robinson.

Para robustecer su planteamiento, Duncan recuerda que en un juego en AA el lanzador George Lauzerique lanzaba un juego sin hits a la altura del séptimo episodio, pero como había llegado a 97 pitcheos fue enviado a las duchas. Dos meses después Lauzerique lanzó un juego perfecto con 85 pitcheos.

Aaron Boone sabe que no es fácil tomar decisiones de este calibre y después del juego expuso con franqueza: “Todavía es una decisión que apesta tener que tomar. Pone un poco de freno a la noche, sinceramente. No es divertido tener que hacerlo cuando un muchacho está en lo más alto de la liga y está haciendo su trabajo a un nivel realmente alto y especial. Tener que ser el que apague eso no es divertido, pero tienes que hacerlo”.

Esas restricciones en el pitcheo han provocado que en los juegos completos hace rato que descansen en paz

Un día como hoy en … 1985, Joaquín Andújar, Cardenales de San Luis, pierde 8x2 de los Cubs de Chicago y cierra su segunda temporada de 20 triunfos, 21-12 y efectividad de 3.40.

1989, Tony Fernández, en el tercer juego de la Serie de Campeonato entre Toronto y Oakland, disparó dos dobles para ayudar a los Blue Jays al triunfo 7-3.

1998, en el primer juego de la Serie de Campeonato entre los Yanquis y Cleveland, David Wells le dio el triunfo 7-2 a los Yanquis y perdió la blanqueada en la novena cuando con un out y un corredor en base Manny Ramírez disparó jonrón.

1999, Bartolo Colón, de los Indios de Cleveland, lanzó 7 episodios, con cinco hits permitidos para anotarse la victoria 3-2 sobre Boston. Pedro Martínez, que inició por los Medias Rojas en el cuarto episodio, abandonó el juego con problemas en la espalda.

2001, Seattle derrotó a los Medias Blancas de Chicago en el tercer juego de la serie divisional donde José Paniagua fue el pitcher ganador y Stanley Javier remolcó una carrera.

2012, Johnny Cueto, lanzador estrella de los Rojos de Cincinnati, en el primer juego de la Serie de División, tiene que abandonar el partido por espasmos en la espalda después de enfrentar a solo dos bateadores, pero aun así logra vencer a los Gigantes de San Francisco 5 a 2.