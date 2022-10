Bolívar Hinojosa y Federico Velásquez: Inolvidables

"No vayas a donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa y no hables de lo que no sabes" Anónimo “

Estoy seguro, casi seguro y sin temor a equivocarme, que los jóvenes de la “Era Urbana” amantes del béisbol, no conocen las historias dentro de las líneas de cal de Bolívar Hinojosa y Federico Velásquez.



Bolívar Hinojosa, luego de colgar los spikes, era un contertulio de primera línea en las peñas del Lucky Seven, de Evelio Oliva, en sus diferentes tandas, al mediodía con Jorge Bournigal y Freddy Mondesí en “Lucky Seven en el Aire” y luego en la tarde y al final de los juegos.

Hinojosa, siempre con una sonrisa, narraba sus actuaciones con las Estrellas Orientales, ya que las tenía bien registradas en su disco duro. Era como si fuese un video de History Channel, no tenían desperdicios. Las hacia “muerto de risas” porque las gozaba.

Un 29 de octubre de 1957, Bolívar Hinojosa, de las Estrellas Orientales, disparó un doble y tres sencillos, en un encuentro donde su equipo derrotó tres por una a las Águilas Cibaeñas. Los cuatro indiscutibles de Hinojosa fueron todos los que disparó su equipo, que ganó el desafío anotando tres carreras sucias.

En este encuentro, Dick -El Peje Cajón- Stuart disparó un jonrón que fue la única carrera de las Águilas. Fue el tercer jonrón de Stuart en los primeros cuatro juegos de su club, estableciendo tanto él como Hinojosa récords en los torneos invernales.

Otro jugador que deseo recordar hoy y que tanto en la parcela del Licey, como del Escogido han olvidado, es al receptor Federico Velásquez.

Revisando una vieja libreta de anotación, encontré un partido del 29 de octubre de 1975, donde Velásquez, de los Tigres del Licey, disparó jonrón, doble y sencillo, con dos anotadas y tres remolcadas y su compañero de franela Cesarín Gerónimo, bateó de 4-3, con dos anotadas en el juego que Licey venció 7-6 a las Águilas en el estadio Cibao.

Recordar es vivir y siempre debemos recrear la historia de nuestro principal pasatiempo que sin peros, sin dudas y sin quizás es el béisbol.

Un día como hoy En 1976, Rod Dressler y Stan Wall (Licey) se combinaron para dejar al Escogido en 8 hits, y lograr una blanqueada 3-0.



En 1981, las Estrellas Orientales derrotan 6-5 a los Leones del Escogido, donde Silvano Quezada obtuvo su victoria 64 de por vida.



En 1985, Miguel Diloné en un juego de Águilas y Caimanes dispara su hit 600 frente al lanzador José Reyes.



En 1985, Joaquín Andújar, lanzador de los Cardenales de San Luis es suspendido por los primeros 10 juegos de la temporada de 1986 como resultado de su rabieta en el Juego 7 de la Serie Mundial durante la cual golpeó dos veces al árbitro del plato Don Denkinger. Una controvertida llamada de Denkinger en primera base en el Juego 6 ayudó a forzar un séptimo juego cuando los Reales de Kansas City ganaron la Serie Mundial.



En el 2009, los Yankees de New York igualan la Serie Mundial al llevarse el Juego 2 en casa 3x1 sobre los Filis de Filadelfia. AJ Burnett y Mariano Rivera se combinan para llevarse la victoria, mientras que Mark Teixeira y Hideki Matsui fletaron jonrones contra Pedro Martínez de los Filis.



En el 2012, Juan Francisco, Tigres de Licey, disparó su primer jonrón de la temporada y el 31 de por vida empatando con Felipe Alou.