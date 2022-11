Equipos deben de cuidar a Lidom

Hace unos días escribimos por aquí nuestra preocupación con relación a los elevados niveles de agresividad que se estaban dando en los estadios de la pelota invernal dominicana entre las fanaticadas de los equipos, sin importar de quién se tratase sino más bien de algo generalizado.

El miércoles, sin embargo, en la bocina interna del parque capitalino y en el partido entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey, se escuchó la canción de “palito de coco” cuando Orlando Calixte, descendiente de haitianos, se encontraba en el plato.

En la cueva de las Águilas, y todo el que estaba en el parque lo entendió de la misma manera, se recibió esa acción como un acto de racismo contra Calixte.

El Licey se disculpó por el hecho y alegó que no fue una orden de la directiva y que la organización no promueve el racismo, etc, etc, etc.

Sea lo que sea, la presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana debe insistir con los equipos en que esos niveles de agresión contra sus rivales deben de parar.

Ya hemos escuchado decenas de quejas de fanáticos que no se sienten ni seguros ni cómodos con asistir a estadios diferentes a los de su equipo favorito por temor a ser agredidos.

Y si a eso le agregamos ahora ataques de índole racista hacia los jugadores, ¿dónde vamos a parar?

La pelota invernal dominicana es demasiado importante para el país en sentido general, es una válvula de escape y de diversión durante casi cuatro meses en una nación en la que ya hay suficiente tensión como para agregar ahora este ingrediente a la sopa. Paren eso, ¡ya!.