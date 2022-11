"Las únicas cosas que siempre se prefieren dobles y un chin más... son los besos y el whisky" ...Anónimo “

Luego de ponerle punto y bolita al “Caso Calixte” y las sanciones correctivas a los responsables del hecho, entremos bailando “Piripopi” al túnel del tiempo, para recordar los 41 años de la divina noche de Greg Brock, inicialista de los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal.

La hazaña de Greg Brock, de batear de 5-5, con 3 jonrones, es el más grato recuerdo de ese campeonato 1981-81 donde el Licey en la serie regular terminó en el sótano con 16 victorias y 44 derrotas.

En el torneo 1981-82, los Tigres tenían en nómina a refuerzos del calibre de Greg Brock, 1B; Mike Scioscia, C; Jerry Dybzinski, SS; Mickey Hatcher, OF; Paul Householder, OF, los lanzadores Dave Stewart, Charlie Liebrandt, Ted Power, Lee Smith, Rickey Wright, Rick Rodas y Steve Shirley. Esas pléyades de refuerzos fueron despachadas por Monchín Pichardo, presidente del Licey, al no ponerse de acuerdo con el presidente de la Liga de Béisbol, licenciado Manfredo Moore, sobre puntos estatutarios.

El 13 de noviembre, Greg Brock se fue de cinco-cinco, con tres jonrones, y remolcó 8 carreras, en un juego donde las Águilas ganaron 12-8, con la que igualó la marca de más jonrones en un partido, convirtiéndose en el primer importado que logra esa hazaña, imponiendo además el récord de más carreras empujadas en un partido. Alcanzó quince bases para imponer otra marca.

¿Cómo bateó Greg Brock?

Primer episodio, hit remolcador a José de León. Cuarto inning, jonrón a José de León. Sexto inning, jonrón a De León. Séptimo episodio, jonrón bases llenas a Kevin Hackey y en el noveno, doble impulsador a Randy Martz.

El 14 de noviembre, el Licey masacró el pitcheo oriental con pizarra de 15-2, donde Greg Brock se fue de cuatro-cuatro, con par de jonrones, un doble, un single y remolcó siete carreras.

Impuso marca de más hits en dos juegos con nueve, desglosados en 5 jonrones, dos dobles y dos sencillos.

Estableció récord de bases alcanzadas en dos encuentros con 26, y empató con Winston Llenas el récord de cinco bambinazos en dos desafíos.

En mi caso, fui testigo de la hazaña de Greg Brock, y en una entrevista que le hicimos la misma noche a Rafael Ávila para el vespertino La Noticia, comparó la proeza con una similar de Dick Sisler, en Cuba.

¿Qué pitcher detuvo el tsunami Brock?

El 15 de noviembre, en el estadio Quisqueya, en un enfrentamiento de los eternos rivales, Licey y Escogido, subió a la lomita por los melenudos Oscar Brito, y en el primer turno dominó a Greg Brock con plegaria al bosque central, para ponerle fin a la seguidilla de nueve hits en fila india.

Los Leones se alzaron con la victoria por la vía de la blanqueada, 7-0, y Brock ligó un hit en cuatro citas en el pentágono.

Un día como hoy ... En 1986, Rufino Linares conectó un sencillo en cinco turnos en la victoria del Escogido 7-6 sobre las Estrellas, donde llegó a 1,001 turnos y 304 hits. En 1988, Miguel Diloné, de las Águilas, dispara su hit 822 de su carrera en el noveno episodio, frente a los envíos del lanzador César Mejía. Las Águilas le ganaron al Escogido 7-0. En 1994, Quilvio Veras, segunda base de las Águilas Cibaeñas, bateó para el ciclo. En 1996, los Indios de Cleveland cambiaron al lanzador Julián Tavárez y a los infielders José Vizcaíno y Jeff Kent a los Gigantes de San Francisco a cambio del antesalista Matt Williams. En el 2002, los Gigantes de San Francisco designan al ex manager de los Expos de Montreal, Felipe Alou, para reemplazar a Dusty Baker como su nuevo capataz. El nativo de Haina, República Dominicana, de 67 años compiló un récord de 691-717 durante sus diez años al frente de Montreal y fue seleccionado como Mánager del Año de la Liga Nacional en la temporada de 1994 acortada por la huelga. En el 2021, estadio Cibao, Francisco Peña pegó cuadrangular con uno a bordo, Leury Taveras bateó de 5-3, y las Águilas Cibaeñas retornaron al primer lugar con un triunfo 9- 2 carreras, al compás de 14 imparables sobre las Estrellas Orientales.