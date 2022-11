Sandy Alcántara, ganador del Cy Young; Marichal, nunca recibió un voto

"Un idiota es un idiota. Dos idiotas, son dos idiotas. Diez mil idiotas son un partido político" Franz Kafka “

Premio, del latín praemium, es una distinción, un galardón o una recompensa que se otorga a alguien por algún mérito o servicio. Por lo general se trata de una compensación como reconocimiento a un esfuerzo o un logro y esas cualidades fueron las que se tomaron en cuenta para otorgarle a Sandy Alcántara de forma unánime el premio Cy Young de la Liga Nacional, recibiendo los 30 votos del primer lugar.

Pero resulta que ese premio no fue una sorpresa dado que Sandy fue un caballo de batalla para los Marlins acumulando 228.2 entradas junto con seis juegos completos, efectividad de 2.28, un FIP de 2.99, 207 ponches y 5.7 fWAR.

Como cada año, los tres pitchers más destacados de cada una de las ligas compitieron por este premio que fue instaurado desde 1956 y en el que votan miembros designados de la Asociación de Escritores del Béisbol de los Estados Unidos.

Los Cardenales de San Luis firmaron en el 2013 a Alcántara cuando tenía 18 años. El 3 de septiembre del 2017, debutó con los Marlins ese septiembre antes de ser canjeado en un paquete por el jardinero Marcell Ozuna.

Sandy con este premio se unió a Pedro Martínez (1997) como los únicos pitchers nacidos en este país en ganar el galardón en la Liga Nacional. Martínez se lo llevó dos veces en la Liga Americana (1999, 2000) y el otro ganador dominicano fue Bartolo Colón en el 2005 en la Americana.

¿Y qué pasó con Juan Marichal miembro del santuario de Cooperstown?

Juan, logró seis temporadas de 20 ó más victorias, y nunca recibió ni un sólo voto en ninguna de esas seis estaciones para el premio Cy Young.

Bill James en su Historical Baseball Abstracts resume la suerte de Marichal en los años 1963, 1966 y 1968 con esta frase: “Marichal fue grande en esas temporadas pero estaba en el lugar y el momento equivocados para ganar el Cy Young en cualquiera de esos años”.

Marichal no fue mejor que Koufax ni en 1963 ni en 1966. En 1968, Marichal no tenía ningún chance contra Bob Gibson y su 1.12 de efectividad, la más baja en la historia moderna del béisbol y en 1965, Marichal consiguió marca de 22-13, 24 juegos completos y 10 blanqueadas, sin embargo se lo ganó Koufax con marca de 26-8, 27 juegos completos y 8 blanqueos y 382 ponches en 335 IP, lo que inclinó la balanza a su favor.

Finalmente en 1969, la última gran temporada de Marichal, su marca fue de 21-10, 2.10 efectividad mientras que el ganador fue Tom Seaver con 25-7, 2.21 de efectividad. Ambas temporadas son muy similares más Seaver fue parte de la magia de los increíbles Mets.

¿No tuvo suerte Juan Marichal?

No ombe, la suerte no existe. Dios no juega lotería, ni fracatán, ni lotto.

Un día como hoy En 1979, el estadio Francisco Micheli es inaugurado en La Romana. El presidente Antonio Guzmán realizó el lanzamiento de honor. Los Tigres del Licey derrotaron 4x2 a las Estrellas Orientales. Bill Swacky fue el pitcher ganador. Rafael Landestoy disparò el primer hit y Rico Carty con el uniforme azul el primer jonrón en el séptimo a Randy Martz.

En 1983, Cesarín Gerónimo, Licey, dispara su hit 600 de por vida a Jim Worly, de los Toros.

En 1995, el Escogido derrotaba 8x0 a las Estrellas Orientales en el tercer episodio, cuando el árbitro Belman Mejía expulsó del juego a Héctor Roa por protestar agriamente la decisión del juez Miguel Zayas que en una jugada decretó safe en la tercera al corredor escarlata Ángelo Encarnación, quien se movió allí por sencillo de Jesús Tavárez. Roa protestó de manera airada y agredió físicamente al árbitro Zayas pegándole una mordida en la oreja izquierda, mientras los fanáticos orientales lanzaban botellas y otros objetos al terreno de juego que provocó la paralización del partido por más de 35 minutos. El árbitro principal cantó forfeit a favor de los rojos.

En 1999, se produce el cambio del lanzador Pedro Martínez, ganador del premio Cy Young, de los Expos a los Medias Rojas de Boston por los jóvenes lanzadores Carl Pavano y Tony Armas, Jr.

En el 2008, el jardinero Atsushi Fujii, de los Tigres del Licey, se convirtió en el primer japonés en conectar un imparable en el béisbol profesional dominicano, lo hizo bateando de emergente en la séptima entrada por jardinero Yordani Ramírez. Disparó un sencillo frente al serpentinero Kelvin Jiménez. Los Tigres del Licey vencieron a las Estrellas Orientales 7 carreras por 2 en el Estadio Quisqueya.