¿Por qué los mánagers en RD siempre están en la cuerda floja?

"No te confíes de las palabras bonitas, muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón " Anónimo “

En el campeonato Tomás Troncoso Cuesta ya se han graduado de licenciados dos mánagers: Pat Listach, Toros del Este y Pedro López, Leones del Escogido, siendo sustituidos el primero por Héctor Borg, de manera interina, y el segundo por Felipe Rojas jr, aún de forma interina con Dave Jauss de soporte en la banca.

¿Por qué los mánagers en la Liga Dominicana siempre están en la cuerda floja?

Sencillamente, porque los directivos se presionan al igual que los fanáticos y en la rachas negativas la soga siempre la cortan por la cabeza, entiéndase el capataz.

Por ejemplo, a pesar de que los Tigres del Licey lucen clasificados para el round robin, los fanáticos en las redes sociales son cortantes y se preguntan ¿por qué el Glorioso sale todos los días con un line-up diferente?

Yo entiendo que eso ocurre por las salidas que han ocurrido y ahí están los ejemplos de Triston Casas, Pavin Smith y Elly de la Cruz.

Los “mánagers de gradas”, no cojen corte como decía Griselda Blanco y ahora con un móvil en sus manos, reaccionan de inmediato porque son técnicos que no les conviene que el equipo de su simpatía gane los 50 partidos, porque no le da abono para su cosecha que es la crítica.

Apoyados en el postulado de que “en el Béisbol no existe nada escrito”, el tribunal de las gradas le pasa juicio a cada jugada o movimiento y lo pasa por el banquillo de “Caso Cerrado” y la doctora Polo en su show, le queda chiquito a los artistas de los “Memes” que son unos genios, sobre todo luego de un choque de Aguilas-Licey.

Es bueno que usted conozca que el cambio de mánagers en la pelota dominicana se puso de manifiesto desde el primer campeonato en 1951. Un total de nueve pilotos tomaron las riendas de los clubes tradicionales: Tigres del Licey (4), Águilas Cibaeñas (2), Estrellas Orientales (2) y Leones del Escogido (1). A Manuel Henríquez, cuarto mánager de los Tigres en la primera estación de verano, le tocó el privilegio de ser el primer mánager campeón.

Un día como hoy En 1957, las Estrellas Orientales derrotan 7x0 a los Tigres del Licey, con la tercera blanqueada seguida del pítcher zurdo Vic Rehm, quien hilvanó una cadena de 33 ceros sin permitir carreras.

En 1987, Pedro Julio Astacio es firmado por Rafael Ávila y Elvio Jiménez para los Dodgers.

En 1993, las Águilas del Cibao derrota 4-2 a las Estrellas de Oriente con gran labor monticular de José Martínez quien se anotó la victoria apoyados en el bateo de Quilvio Veras y Manny Ramírez que remolcaron las carreras de la victoria.

En el 2001, Jeff Davanon, Guillermo García y Mendy López, de las Águilas Cibaeñas pegaron tres jonrones consecutivos en el octavo episodio para guiar a su equipo a un triunfo 10x1 sobre las Estrellas Orientales, en el estadio Tetelo Vargas. Davanon la sacó con las bases llenas ante los envíos de Larry Wimberly y García y López lo hicieron contra Guillermo Mota.

En el 2007, Erick Aybar, dispara jonrón de dos carreras en el octavo episodio, para darle una victoria 2x1 a los Tigres del Licey sobre las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya. Aybar bateò de 4-3.

En el 2009, los Tigres del Licey derrotan 6x4 a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya, apoyados en la ofensiva del receptor Salvador Paniagua quien fletó jonrón, doble y sencillo con dos impulsadas.