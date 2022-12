Se activó la agencia libre de MLB

El viernes, los Rangers de Texas anunciaron la contratación de Jacob deGrom, uno de los mejores lanzadores del negocio (si no el mejor) cuando se encuentra saludable, al firmarlo por cinco temporadas y US$185 millones, para que dejara a los Mets de Nueva York en la agencia libre.

El lunes temprano, los Mets respondieron con la adquisición de Justin Verlander, en la misma agencia libre, por un pacto de dos campañas y US$86 millones.

Y no pasaron ni tres horas para que se diera a conocer que Trea Turner no volvería a los Dodgers de Los Ángeles ya que llegó a un acuerdo de once años y US$300 millones, con una cláusula de no cambio completa.

Cada uno de esos contratos habla de mucho, muchísimo dinero.

En el caso de Verlander, el promedio anual es de US$43 millones... así de fuerte está el negocio de las Grandes Ligas.

Y todavía nos falta esperar ver lo que devengará Aaron Judge con el equipo que lo contrate, llámese Yanquis de Nueva York, Gigantes de San Francisco o el nombre que sea.

El negocio de Grandes Ligas está pujante, y a Judge habrá que buscarle sí o sí un contrato que promedie US$40 millones anuales o más y él ya ha dejado claro que necesita al menos ocho años para ser atraído.

En los últimos dos o tres años, es notorio el aumento del promedio de pago anual en algunos de los mejores contratos y ya pasar de los US$30 millones por temporada para los principales agentes libres es cosa muy común.

Por eso, no se sorprendan si en cualquier momento comenzamos a tener contratos que paguen US$50 millones anuales cuando figuras como, por ejemplo, Juan Soto, golpeen la agencia libre.

Breves

Lo de Brasil ayer contra Corea del Sur fue una verdadera masacre. Cuánto talento tiene la verdeamarela... Mientras Texas, Filadelfia y los Mets han causado la mayor bulla hasta ahora en la agencia libre, los Yanquis y los Medias Rojas siguen bastante callados... Clayton Kershaw regresa con los Dodgers un año más, en la que podría ser la última temporada en Grandes Ligas para el futuro miembro del Salón de la Fama... Solo Fred McGriff entró al Salón de la Fama por el Comité de la Era Moderna.