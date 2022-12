Los permisos y el Clásico Mundial

Si el Clásico Mundial de Béisbol y sus organizadores tienen aspiraciones de seguir los pasos del Mundial de Fútbol, pero en pelota, tendrán que cortar con las malas mañas que han afectado el torneo desde su primera edición en el 2006.

Y esas mañas de los equipos ya se están viendo para la edición del próximo marzo.

Una fuente le informó a Diario Libre que los Marineros de Seattle le solicitaron al equipo dominicano que sacara de la nómina preliminar al derecho, que firmó por US$108 millones antes de terminar la temporada del 2022 y tras ser adquirido desde los Rojos de Cincinnati.

Y Castillo ya está fuera, de acuerdo a esa fuente, del grupo de los 50 jugadores de los que saldría el grupo que defenderá los colores patrios en marzo.

El dirigente Scott Servais trató de adornarlo cuando habló sobre el tema con David Venn, para MLB.com, pero la realidad es que Seattle bloqueó a Castillo.

“Estoy hablando con el gerente general para el WBC. Se trata de Nelson Cruz”, dijo Servais a Venn al tocar el tema. “No sé si hay muchos managers que quieran que sus lanzadores vayan y tiren en el WBC. Pero el WBC es un evento. Es algo que genera un montón de interés. Los jugadores están bien entusiasmados”.

Y ha sido prácticamente una tendencia desde que el equipo dominicano comenzó su gestión para el Clásico del 2023.

Cada vez que la República Dominicana ha anunciado que un jugador estará en el evento, recibe una reprimenda de los organizadores, mientras otros países como Estados Unidos y Japón, para mencionar apenas dos, ya han anunciado sus planteles casi completos.

No me parece ni justo ni honesto que haya este tipo de movimientos para boicotear el Clásico, la verdad que no.

Los US$360 millones de Judge

Hace menos de un año, el mundo del béisbol se asombró porque Aaron Judge rechazó un contrato de US$213.5 millones y siete temporadas que le ofrecieron los Yanquis. Judge se las jugó y confió en su talento, rompió la marca de jonrones de la Liga Americana y terminó con 62. ¿Y ahora? Su contratación por nueve años y US$360 millones lo dice todo. ¿Por cuánto creen ustedes que firmará Juan Soto cuando le llegue su turno?