¿Qué pasará con Fernando Tatis Jr.?

El futuro de Fernando Tatis Jr. no está claro. ( AP )

Luego de su lesión de la muñeca montando motores y la suspensión por dopaje que de manera combinada le pusieron fin a su 2022 sin jugar ni siquiera un solo partido, el futuro inmediato de Fernando Tatis Jr. parecía estar en el aire.

Pero con lo que hemos visto en la temporada muerta, el futuro de Tatis Jr. en San Diego luce muy incierto.

Los Padres le ofrecieron más de US$300 millones a Trea Turner, un temporada, para que se integrara al conjunto, pero éste firmó con los Filis de Filadelfia.

Pero no dejaron pasar a Xander Bogaerts, otro torpedero, al que contrataron por US$280 millones y 11 temporadas, a pesar de tener 30 años de edad.

Tatis Jr. tiene solo 23, pero luce que sería él quien ceda la posición, de acuerdo a los reportes de Jeff Passan, Ken Rosenthal y Jon Heyman.

La proyección es que Tatis Jr. se mude al jardín derecho cuando cumpla los partidos que le faltan para completar la sanción de 81 juegos que se le impuso por violar la política antidopaje, mientras Juan Soto está proyectado a mudarse al prado izquierdo, posición que jugó bastante en Washington.

Sin embargo, la actitud de los Padres no parece ser la de una organización que está contando con retener al torpeder al que le otorgaron un contrato de US$340 millones por 14 años hace apenas 21 meses.

¿Podrían los Padres cambiar a Tatis Jr.? No lo sé, pero no me atrevería a descartarlo, aunque sin demostrar que está sano tras dos operaciones tras el anuncio de la suspensión, él tiene que probar que está bien. Otra cosa, ¿quién dice que Scott Boras está contento con Soto jugando en el LF?