Las confiscaciones de Lidom

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana confiscó no solo uno sino dos partidos a las Águilas Cibaeñas por mentirle al organismo en el proceso de sacar de roster a Geoff Hartlieb para agregar al abridor cubano Roenis Elías.

El primero fue por una protesta de los Tigres del Licey, por el juego del 6 de noviembre. El segundo correspondió a un partido del 11 de noviembre contr a los Toros del Este.

Esa situación abrió las puertas para que los Toros, que habían sido eliminados el jueves, con su derrota ante los Tigres del Licey.

Hay que darle crédito al presidente de Lidom, Vitelio Mejía, por asumir una posición firme ante una caso complicado y preservar la integridad del campeonato bajo el entendido de que entre los socios de la liga no deberían de mentirse.

Pero el manejo comunicacional debió ser mejor, y no me refiero al trabajo de prensa de Satosky Terrero, porque sabemos que ahí no estuvo el tranque. Aunque los procesos se suponen que se manejan internamente, cuando el Licey protestó debió de notificarse a la prensa lo sucedido, para que el público estuviera al tanto.

Como también debió de notificarse cuando se sancionó a las Águilas y cuando se recibió el recurso de apelación de éstas, al igual que cuando se confirmó la sanción.

Originalmente lo que hicieron fue cambiar la tabla de posiciones en la página web del equipo luego de la jornada del jueves y el viernes en la tarde se envió la confiscación oficial del juego.

Los fanáticos aguiluchos y algunos allegados del equipo reclaman no que ellos no hicieron nada mal sino que otros lo han hecho mal en el pasado.

Les informo, mis amigos, que el malo del otro no justifica el suyo.

Ojalá este ejercicio sirva de experiencia para mejorar aun más el gran torneo de béisbol que tenemos. Y más ahora que están anunciados Juan Soto y Ketel Marte para integrarse a los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao, respectivamente, en el Todos contra Todos.

Grande Messi

Cobró un penal en el minuto 36, marcó gol en el 108 y fue fulminante en la tanda de penales para ayudar a Argentina a ganar su tercera Copa del Mundo. Messi se confirma como más que una leyenda y entra a la cúspide de los más grandes.