Carlos Julio Pérez, del Licey, primer MVP de Lidom

El carro de la Serie Semifinal ya está en marcha desde anoche y en el taller de los cronistas deportivos se ajustan las bujías para seleccionar los jugadores más destacados del campeonato Tomás Troncoso.

De acuerdo al pulso que hemos tomado en el termómetro de las redes, Ronny Mauricio, Licey, tiene la ruta limpiecita para ganar el MVP 2022-23: Líder en remolcadas con 31, de hits con 54, de dobles con 15, segundo en jonrones con 5 y tercero en promedio de bateo con .295.

César Valdez, el lanzador de las “cinco letras” de los Tigres del Licey fue el MVP 2021-22 y podría, porque tiene los números, en lograr su tercer galardón consecutivo de “Lanzador del Año”.

La historia de los premios en los campeonatos organizados por la Liga Dominicana es interesante. El lanzador barahonero Carlos Julio Pérez, de los Tigres del Licey, fue el primer Jugador Más Valioso, de la Liga Dominicana, desde que Producciones Apolo de Andrés Vanderhorst, instituyó el mismo en su segunda etapa.

En la Época de Verano, en La Normal, Guayubín Olivo recibió el primer MVP patrocinado por el Ron Carta Real. El torneo fue organizado por la Dirección General de Deportes.

En 1977-78, Carlos Julio Pérez, tuvo récord de 6-1, 9 juegos salvados, 1.37 de efectividad. En 59.0 innings, 48 hits permitidos,14 bases por bolas y 37 ponches. El Licey nunca le ha hecho un homenaje, es miembro de la legión de los olvidados.

Bob Beall, de las Águilas Cibaeñas, en 1978-79 fue el primer jugador importado en ganar el MVP. Promedio de .304, 36 remolcadas, 66 bases por bolas, 55 hits y 7 jonrones.

En 1979-80 fue electo Más Valioso, el torpedero de los Tigres del Licey, Jerry Dybzinski, que había finalizado con un promedio de “placa de diputado” de .220. La escogencia del “Alicate” Dybzinski, bautizado con ese apodo por sus pronunciadas piernas arqueadas, fue seleccionado por su impresionante juego defensivo, caracterizado por un gran alcance, manos seguras y un brazo poderoso y certero.

Tony Peña, el original “Pelotero de la Patria”, receptor de las Águilas Cibaeñas, es el único en la Liga Dominicana en lograr tres veces el MVP y lo hizo en temporadas seguidas: 1980-81, .261, 44 remolcadas, 7 jonrones; 1981-82, .317, 44 remolcadas, 6 jonrones y 19892-83, .295, 40 impulsadas, 5 jonrones.

Ken Howell, Tigres de Licey, fue el primer lanzador importado en recibir el galardón de MVP en 1984-85: Récord de 6-2, 1.57 efectividad, 16 salvados, 71 ponches, 8 limpias y 17 transferencias. Pérez, Howell y Marcos Mateo, en el 2014-15, de las Estrellas son los únicos pitchers MVP.

Jordany Valdespín, Toros del Este, fue el ganador del MVP, 2018-19, con .349, 20 remolcadas, 14 hurtos, 30 anotadas y 2 jonrones. Otros dos jugadores de dicha franquicia que han ganado el MVP son Bobby Brower, 1986-87 y Andújar Cedeño, 1990-91.

Peter O`Brien (TE) fue el MVP del 2019-20, este año terminó lanzando con el Escogido y en el 2020-21 el honor fue para Ronald Guzmán, de los Gigantes.

PRESENTES NAVIDEÑOS: Gracias, mil gracias y muchos éxitos y salud para Matilde Dargam, Ángel Santana, Arnoldo Morales y Jaime Calle. Y una llamada con más valor que un diamante azul de nuestra directora Inés Aizpún. A todos como escribió Mundito y le puso sabor Ventura: “Eta fiesta esta encendía Luisito”.

Un día como hoy En 1956, Guayubín Olivo, Licey, tiró blanqueada de ocho hits y Olmedo Suárez remolcó con hit a Forrest Smith para que derrotar 2-0 a las Estrellas.

En 1984, Alejandro Peña es cambiado por los Dodgers a los Mets junto a Mike Marshall por Juan Samuel.

En 1989, Chris Beasley, de los Azucareros, cubrió la ruta completa, permitiò 3 limpias para darle la victoria a su equipo 8 por 4 sobre las Estrellas.

En 1993, los Yanquis de New York, firman a Luis Polonia, jardinero agente libre.

En 1993, Félix Fermín es enviado por Cleveland junto a Reggie Jefferson y una suma no especificada de dinero a Seattle por Omar Vizquel.

En 1995, Mario Brito, relevista del Escogido se anotó frente a las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas su salvamento 17.