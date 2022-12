Raúl Valdés demuestra su valía

El zurdo cubano dominicano Raúl Valdés no tuvo la mejor de sus temporadas en el 2022, con los Toros del Este, con una marca de 2-4 y 3.69 de efectividad, en las nueva aperturas que realizó y en las que ponchó 30, pero también otorgó 24 boletos.

De hecho, algunos criticaron a los Tigres del Licey cuando lo eligieron con su primer chance en el sorteo de reingreso que se celebró el pasado domingo y luego que los azules terminaran en primer lugar de la temporada regular.

¿Por qué no elegir a Carlos Hernández, su compañero de los mismos Toros? Se preguntaron algunos.

Pero Audo Vicente y su equipo de operaciones de béisbol estaban claros de por qué no dejar pasar al veterano “come innings”.

En el primer juego del Todos contra Todos, el lunes contra las Estrellas Orientales, Valdés demostró por qué Audo tenía la razón.

El zurdo tiró siete entradas y solo permitió cuatro indiscutibles, con una carrera sucia, a una alineación que incluía nombres como los de Jeimer Candelario, Danny Santana, Rainer Núñez y Robinson Canó, para mencionar solo algunos.

Valdés ya tiene 45 años, pero no ha mostrado señales de haber cedido ni un centímetro, realmente, en su capacidad de la liga dominicana.

Con una bola “rápida” que parece el cambio o más lento que cualquier pitcheo de uno de los muchachos de la misma liga, Valdés es tan confiable como uno puede querer.

Los Tigres lo tendrán por, al menos, tres salidas más y se puede decir que si le da aunque sea otro triunfo más en el Round Robin, Valdés habrá cumplido... y con creces.

Breves

La premiación oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana presentará próximamente los ganadores del premio MVP... El cubano Roenis Elías no es elegible para el premio, a pesar de ser probablemente el más destacado este año, porque se quedó corto de la cantidad de entradas que necesitaba para calificar para el premio. La ley es dura, pero es la ley... Hasta el martes no había llegado el permiso de Juan Soto para jugar con los Tigres del Licey, aunque está solicitado. A A.J. Preller le gusta la pelota invernal, por lo que no se puede descartar nada... Ketel Marte debutó anoche con los Gigantes del Cibao... La fiesta de Águilas vs Licey esta noche en el Quisqueya. l