Así va el Todos contra Todos de Lidom

Este martes se reanuda la acción de la serie semifinal del torneo de béisbol invernal de la República Dominicana, luego de una larga pausa de cuatro días para la celebración de la Navidad, encontrando a las Estrellas Orientales en la primera posición, con una marca de 3-1 tras jugarse los primeros cuatro partidos.

Las Estrellas han contado con una potente ofensiva, encabezada por Jeimer Candelario y Lewin Díaz, además de la presencia de otros importantes como Danny Santana, Rodolfo Durán, además de Robinson Canó y Junior Lake.

El relevista Ronel Blanco sigue sin permitir carreras y los abridores han dado la talla en la primera sección del Round Robin.

Luego nos encontramos con Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey, empatados en la segunda posición con dos victorias y dos derrotas por bando.

Los grandes rivales se ganaron un juego en casa cada uno y Roenias Elías ha tenido la mejor actuación para los cibaeñas, con un partido de ocho entradas sin permitir carreras, precisamente contra el Licey.

Del Licey, Jorge Alfaro ha sido importante a la ofensiva, lo mismo que Vidal Bruján y Ronny Mauricio, mientras que en el pitcheo Raúl Valdés sacó la cara con una labor brillante y César Valdez lanzó bien aunque cayó contra las Águilas por primera vez en una década.

Los Gigantes necesitan apretar en la ronda de cuatro juegos antes de la pausa de Año Nuevo, principalmente en figuras como Marcell Ozuna y Juan Francisco.

Pero su problema principal es el pitcheo: ninguno de sus abridores ha cubierto más de cuatro entradas y el relevo también ha dejado qué desear.

Los premios Lidom

Ayer se anunció a Rainer Núñez como Novato del Año en la premiación oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Núñez fue líder de jonrones en su primera temporada en la liga, no hay que decir mucho más de eso. Este martes será presentado el Manager del Año, continuando los anuncios y con un pleito bien casado entre José Offerman y José Leger, ambos muy merecedores del galardón... La encuesta En-Hogar dice que en este país se juega más baloncesto que béisbol. Creo que para edificar mejor habría que segmentar los grupos, pues hay que reconocer que luego de los 20, el que no está firmado no juega pelota. l