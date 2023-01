Los Dodgers dan ejemplo con Trevor Bauer por violencia doméstica

"En las ciudades grandes hay tanto ruido que uno no puede oír ni los malos pensamientos" … Yogi Berra “

Hoy domingo deberíamos estar analizando la serie semifinal que luego de 13 fechas, está más caliente que la 42 de Capotillo a medianoche. Pero no hay nada claro y definitivo en este rebú de empates entre Licey, Águilas, Gigantes y Estrellas.

Sin embargo, hacemos un paréntesis para felicitar a la organización de los Dodgers de Los Ángeles por la correcta y oportuna decisión de cortar de raíz con el lanzador Trevor Bauer, en un mensaje claro y preciso que deben asimilar para no repetirlo, esos beisbolistas alegres con los puños contra una dama que decidió cortar una relación.

La historia de este hecho es interesante y aleccionadora y esos imitadores de Mike Tyson deben aprender que a una “dama no se le pega ni con el pétalo de una rosa”.

Si a usted una mujer le dice “ya no te quiero. Déjame”. No insistas, dé la media vuelta y cante “Mujeres Divinas” de Vicente Fernández: “Me dijo yo soy uno de los seres/Que más ha soportado los fracasos/Y siempre me dejaron las mujeres/Llorando y con el alma hecha pedazos”.

Trevor Bauer fue suspendido por dos temporadas completas por acusaciones hechas por una mujer que afirmó que la agredió sexualmente en dos ocasiones. Bauer presentó una contra demanda contra la mujer, en un acto de cobardía, alegando que ella “inventó las acusaciones de agresión sexual”.

La dama en todos los estrados judiciales mantuvo la acusación de violencia durante las relaciones sexuales, incluida la asfixia hasta que perdió el conocimiento. También dijo que se despertó cuando él la golpeó entre las piernas en un caso y él tuvo sexo no consensuado con ella en otro.

Bauer y la mujer dijeron que tuvieron actividad sexual dos veces durante la temporada de debut del lanzador con los Dodgers. Bauer ha dicho que fue consensuado y que no hizo nada que la mujer no le pidió que hiciera.

Bauer no ha lanzado desde el 28 de junio de 2021 y fue puesto en licencia administrativa al mes siguiente. Luego de una investigación de Major League Baseball, el comisionado Rob Manfred suspendió en abril a Bauer por dos años por violar la política de MLB sobre agresión sexual y violencia doméstica.

Los Dodgers firmaron a Bauer, quien ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional 2020, con un contrato de tres años y $102 millones de dólares después de esa temporada. Se le pagó mientras estaba en licencia administrativa.

Bauer hizo solo 17 aperturas en 2021 y lanzó 107.2 entradas para comenzar su paso por los Dodgers. Tuvo marca de 8-5 con efectividad de 2.59 y recibió su salario base completo de $28 millones en 2021.

Bauer, un All-Star en 2018, posee un récord de 83-69 con una efectividad de 3.79 en 222 apariciones en su carrera (212 aperturas) con los Diamondbacks de Arizona, los entonces Indios de Cleveland, los Rojos de Cincinnati y los Dodgers.

El pasado viernes, los Dodgers de Los Ángeles, por la buena imagen y nombre de la organización le puso “punto y bolita” a su relación con Trevor Bauer con este mensaje: “Tras una cuidadosa consideración, hemos decidido que ya no sea parte de nuestra organización”.

Un día como hoy en …

1957, los Piratas de Pittsburgh a través de Howie Hack firman a Julián Javier, Antonio Martínez y Miguel Cartagena.

1971, Ralph Garr, Estrellas Orientales, conectó tres hits contra el pitcher Archie Reynolds, Águilas Cibaeñas, para sumar 88 hits en la temporada 1970-71, y aunque las Aguilas Cibaeñas ganaron el juego 6-1 en el Estadio Cibao, Garr en este partido rompió la marca de 85 hits que tenía Felipe Rojas Alou desde 1958-59.

1982, el presidente Antonio Guzmán vetó el proyecto de Ley de Expansión de las franquicias Caimanes del Sur y Azucareros del Este.

1989, Arturo Peña en la victoria de las Águilas 6-4 sobre las Estrellas se anota el salvamento 16 de la campaña empatando la marca nacional y el 30 de por vida.

2004, La última vez que Cristian Guzmán conectó un hit con el uniforme del Licey fue en el Todos Contra Todos frente a los Azucareros.