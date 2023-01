Río Verde, tragedia imborrable del béisbol dominicano

"Si me dices que sí/Dejaré de soñar y me volveré un idiota/Mejor dime que no/Y dame ese sí como un cuenta gotas" Ricardo Arjona “

La serie semifinal del torneo Tomás Troncoso podría hoy bajar el telón si ganan las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey.



Acogiéndonos a la enmienda de que “en béisbol no hay nada escrito”, vamos a esperar que se cierre el zipper luego del reglamentario out 27 de los choques Gigantes-Licey y Aguilas-Estrellas, pero como no sufrimos de daltonismo insisto que esta final pinta verde y azul.

La reminiscencia en el béisbol es eterna y la tragedia de Río Verde, Yamasá, el 11 de enero de 1948, toca 74 años después las fibras sentimentales de los deportistas dominicanos. Y como ya es una tradición la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) honrará el equipo Santiago BBC, donde el colega Radhamés Bonilla leerá el panegírico.

Ese 11 de enero, una aeronave de Dominicana de Aviación se precipitó a tierra donde perdieron la vida 33 dominicanos, incluyendo al equipo Santiago BBC, que regresaba de un intercambio en Barahona.

Los peloteros fallecidos fueron Antonio Martínez, Pepillo Aybar, Bebecito del Villar, Ramón -Bombo- Ramos, Maximiliano -Puchulán- Rivera, Nando Valerio, Manuel Enrique -Sancho- Tatis, Aquiles Martínez, Rafael Antonio -Papiro- Raposo, Antonio Dévora, Víctor -Papito Lucas- Saint Claire, Leonte -Yoyo- Hernández, Pedro -Grillo A- Báez, quien era tercera base y mánager; Ventura -Loro- Escalante, Chito Álvarez y Alberto -Mimo- Estrella. Este equipo era la crema y nata del béisbol dominicano.

El único vivo del equipo fue el receptor Enrique -El Mariscal- Lantigua, porque no hizo el viaje en el avión. El Mariscal regresó en un carro de la Línea Studebaker y cuando llegó al parque Independencia para ir a su residencia en la calle El Número, era el esposo de Laíta Balaguer, los parroquianos que estaban frente al restaurant de Meng El Chino lo tocaban y hacían la señal de la cruz, y otros corrieron, porque les salió un muerto.

En 1959, el periodista Fidencio Garris escribió sobre el 11 de enero su columna “Copazos”.

“Hoy es 11 de enero. Un once de enero cualquiera, pero el mismo que desde 1948 ha sabido poner nudos de emoción en la garganta de todos los deportistas dominicanos. Sobre las colinas de Río Verde hay un tributo vivo, coreado de tragedia, que se cierne precipitadamente sobre la suerte de toda una masa vigente que aún añora las hazañas del Loro o de Aquiles. Hoy es 11 de enero. El silencio, el eterno silencio de los siglos, sabrá porqué calla en esta hora la voz de Papiro, o de Mimo, o de Boquita, cuando en alas de la gloria buscaron el average supremo de los mil puntos perennes que la inmortalidad guarda desde esta fecha hace once años para Papito, Toñito o Sancho Tatis. Bebecito no tira, ni Puchulán está en la expectación. El Grillo puede que todavía esté de coach frente a la primera y última oportunidad que le brindó el destino”.

Un día como hoy 1959: las Aguilas del Cibao derrotan 5-3 a las Estrellas Orientales donde Julián Javier, Jim Delsing y Galana Cartagena encabezaron el ataque y Octavio Acosta fue el pitcher ganador.

1964: Jesús Rojas Alou, Escogido, le dispara su doble 18 a Bob -Mecedorita- Humphreys, de Licey, para establecer nueva marca, dejó atrás los 17 de Mateo Rojas Alou en 1958-59.

1966: Federico Olivo (Chichí) jugando con Caguas en Puerto Rico, blanqueó 2-0 al Arecibo y ponchó 9.

1974: Cecil Cooper, Escogido conecta doble 18 para empatar la marca de Jesús Rojas Alou.

2014: El juez àrbitro Fredric Horowitz emite su fallo sobre la apelación de Alex Rodríguez de su suspensión de 211 juegos por uso de PED , emitida originalmente el 5 de agosto, reduciéndola a 162 juegos, o toda la temporada 2014 y la postemporada, lo que le costó $25 millones de dòlares en salario. Rodríguez dice que apelará la decisión en un tribunal federal. Por su parte, la Asociación de Jugadores dice que no está de acuerdo con la decisión, pero la respetará ya que se llegó a través del debido proceso.