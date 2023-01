Una buena iniciativa de Fedofútbol

Luego de un fallido intento con el anterior director técnico, Iñaki Bea, la Federación Dominicana de Fútbol presentó ayer un nuevo entrenador, Gabriel Marcelo Neveleff, y lanzaron un ambicioso proyecto que pretende llevar a la República Dominicana al Mundial de Fútbol del 2030, que aun no tiene una sede definida pero que podría efectuarse en América Latina.

Los logros que muestra el fútbol dominicano en los últimos años son innegables, como quedó demostrado el año pasado con la clasificación al Mundial Sub20.

Rubén García, Arturo Heinsen y el equipo completo que dirige la federación ha demostrado lo que somos capaces de lograr en este deporte.

Y no tienen planes de hacerlo solos, pues en la actividad de ayer se anunció, además, una comisión con Manuel Corripio, Manuel Estrella y Ramón Hipólito Mejía, que buscará el pase a la Copa Mundial de Fútbol por primera vez en la historia quisqueyana.

No pretende ser un reto sencillo, para nada. Pero con la ampliación a 48 de las selecciones que clasificarán al Mundial desde la edición del 2026, el sueño no parece ser tan imposible.

Y con un trabajo mancomunado, bien organizado, no es algo que se podría descartar, al menos yo, no me atrevería.

La Serie del Caribe

La República Dominicana, representada por los Tigres del Licey, tiene prácticamente armada la novena que irá a la Serie del Caribe en Venezuela.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, de hecho, hizo una solicitud a la Confederación de Béisbol del Caribe, para ampliar de 28 a 30 los rosters para este torneo, tomando en consideración que se ha ampliado el calendario, con la participación de ocho equipos por primera vez en la historia del evento.

El país busca su título 22 en Serie del Caribe, mientras los Tigres perseguirán su onceavo campeonato de la región.

Hay ausencias notables, como la de Jorge Alfaro, pero las integraciones de fichas como Robinson Canó, Junior Lake y Moisés Sierra, prometen brindar un panorama interesante.

Aun faltan nueve días para que comience la competencia, que tendrá a República Dominicana enfrentando a México en un primer compromiso el 2 de febrero.