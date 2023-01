Willie Mays en “La Maquinaria Perfecta” o el “Escuadrón del Pánico”

" Muchas personas gastan dinero que no han ganado, para comprar cosas que no quieren, para impresionar a personas que no les agradan" Will Smith “

El 2 de febrero del 2023 cuando se cante ¡play ball! en la edición 65 de la Serie del Caribe, bautizada como “La Gran Caracas”, Puerto Rico recordará que hace 68 años los Cangrejeros de Santurce, teniendo en su line-up a los legendarios Roberto Clemente y Willie Mays, conquistaron la Serie del Caribe de 1955 en Caracas, llevándolos a ser reconocidos por el historiador puertorriqueño Jorge Colón Delgado en su libro como "La maquinaria perfecta".

Colón Delgado plantea en la obra citada que a "La maquinaria perfecta" se le debe destacar en todas las series caribeñas, ya que el equipo jugó en Venezuela sin incluir refuerzos de los otros equipos eliminados de la liga puertorriqueña, a diferencia de las otras novenas que compitieron hace seis décadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/29/foto-en-blanco-y-negro-de-willie-mays-con-uniforme-de-beisbol-fe0d3c64.jpeg Willie Mays, La maquinaria perfecta del béisbol. (FUENTE EXTERNA)

La escuadra contó en sus jardines con Mays (central), Clemente (izquierdo) y Bob Thurman (derecho), en el diamante al inicialista George Crowe, el intermedista Ron Samford, el campocorto Don Zimmer, el antesalista Buster Clarkson y a los receptores, el regular Valmy Thomas, y su sustituto Harry Chiti.

Uno de los grandes momentos que registra la historia de estos clásicos, fue la presencia de Willie Mays, líder de bateo de la Liga Nacional en 1954 con promedio de .345, fruto de 195 hits en 565 turnos, era el bate clave de los puertorriqueños.

Mays Mays llegó al tercer encuentro sumido en un slump. El lanzador venezolano Ramón Monzant lo había dominado en cuatro visitas al pentágono y ya sumaba 12 turnos sin poner la bola por terreno de nadie. En el turno 13, en el estadio universitario y ante un Monzant dominante, Mays encontró en el cierre del once el juego empatado a dos, con Roberto Clemente en circulación despachó un soberbio jonrón para darle la victoria a Puerto Rico 4 por 2.

Buck Canel, en la reseña de la AFP describió el jonrón: "El jonrón de Mays fue un descomunal batazo a las gradas del left-center, uno de los más largos de la serie. Pero el juego fue emocionante hasta más no poder, pues Monzant y su rival Sam Jones, que sólo permitió tres hits, sostuvieron un tremendo duelo de lanzadores digno del final hollywoodesco que le dio Mays".

El superbo Mays cerró la serie con 11 hits en 25 chances ocupando el segundo lugar en bateo con .440, detrás del líder que fue Rocky Nelson (Cuba) con .471.

Los Cangrejeros de Santurce en 1955, fueron bautizados como “El Escuadrón del Pánico” y accionó en la VII Serie en Caracas, Venezuela ganando cinco con una derrota, superando de esta forma a los Alacranes de Almendares (Cuba), Navegantes de Magallanes (Venezuela) y Carta Vieja (Panamá).´

Los dominicanos que accionaban con los campeones de Santurce fueron José Saint Claire (Pepe Lucas), George -Garabato- Sackie y Liquito Traboux.

Un día como hoy … -En 1956, en el segundo juego de la serie final, los Leones del Escogido derrotan 1-0 a las Águilas del Cibao con gran trabajo monticular de Chuck Templeton. -En 1971, los Piratas de Pittsburgh envían a Mateo Rojas Alou, junto a George Brunett, a los Cardenales de San Luis por Víctor Davalillo y Nellie Briles. -En 1977, con relevo de cuatro episodios de Stan Wall sin permitir carreras, el Licey, en el estadio Cibao, derrotó 6-4 a las Águilas y conquista el banderín 5 victorias por 2. -En 1998, Tony Peña, mánager y jugador de las Águilas del Cibao, dispara elevado de sacrificio en el sexto episodio contra José Mesa para romper el empate a seis y darle a las Águilas el título de campeón frente a Licey. -En 1998, Gerónimo Berroa, agente libre, es firmado los Indios de Cleveland con un contrato de $2.2 millones por un año. -En el 2012, en el octavo juego de la serie final, las Águilas Cibaeñas derrotan 9x2 a los Leones del Escogido para empatar la serie a cuatro victorias cada uno. Brandon Moss y Carlos Gómez le fletaron jonrones a Francisco Liriano el lanzador perdedor.