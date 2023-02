Hay “Bobo” en Grandes Ligas: “Sugerir” por “prohibir”

"Corazón no llores/Que le vamos a hacer/Si el destino se opone/Imposible volver" Barbarito Diez “

La historia de Major League Baseball (MLB) con las Ligas Invernales y ahora con los países que irán al Clásico Mundial, es la política del Gran Garrote y los ejemplos harían un largo rosario.

Para evitar “Bobos” con el Clásico Mundial de Béisbol, le “sugieren” a los jugadores no participar, en vez de prohibirle. Para un buen entendedor una palabra basta y las declaraciones de los gerentes generales Jerry Dipoto (Seattle) con el caso Luis Castillo y Brian Cashman (Yanquis) sobre Luis Severino son las mejores pruebas de la nueva modalidad en “Tik Tok” de la política “El Gran Garrote”, pero ahora con gel o vaselina.

“El Gran Garrote”, así se conoce a la política exterior de Estados unidos hacia América Latina y el Caribe y tuvo su origen en las primeras décadas del siglo XX; se originó con el presidente Theodore Roosevelt y su principal objetivo era sostener la participación de Estados Unidos de poder intervenir con el único fin de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia hegemónica, mientras que América Latina se convertiría en su patio trasero. Eso no ha cambiado y lo estamos viviendo en carne propia con la ausencia de jugadores para el Clásico donde hubo de entrada un listado preliminar con 18 peloteros restringidos.

Las “sugerencias” a los lanzadores Luis Castillo (Seattle) y Luis Severino (Yanquis) solo le dejan un camino al jugador: Bajarse del avión y el equipo queda libre de pecado y sin abrojos hacia la gloria.

Esas prohibiciones son ridículas porque el manejo de los pitchers está claramente estipulado en los Reglamentos del Clásico. Los lanzadores tienen un límite de 65 pitcheos en la primera ronda. Si llega a 50 envíos, tiene que descansar cuatro días. Si pasa de 30, tiene que descansar al menos un día, y si aparece en dos juegos consecutivos, no puede ser utilizado en un tercero.

Seguimos recibiendo los mismos contundentes garrotazos y los equipos de MLB disfrazan la decisión con la palabra “sugerir”, no “prohibir” pero ya esos “bobos” no los chupa ni un bebe prematuro: Yes man.

Un día como hoy 1948: En Aguadilla, Puerto Rico, Johnny "El Gaucho" Davis se convirtió en el segundo pitcher en tirar un juego sin hit en la Liga de Puerto Rico cuando vistiendo el uniforme de los Indios de Mayagüez dejó a los Tiburones de Aguadilla en cero carreras y cero hit para ganar 1-0.

1951: Se inicia en Santo Domingo la construcción de la verja interior en el estadio de La Normal.

1968: En el tercer juego de la serie final, las Estrellas de Oriente, en el Tetelo Vargas, derrotan 4-2 al Escogido. Danny Combs fue el lanzador ganador. Rico Carty, en su primer serie final, disparó jonrón.

1977: Los Tigres del Licey, en el noveno juego de la Serie del Caribe en Venezuela, derrota 18x4 a los Venados de Mazatlán. La victoria correspondió a Ed Halicki.

1984: Los Tigres del Licey y los Indios de Mayagüez, en la Serie del Caribe celebrada en Puerto Rico, empataron a cinco carreras. El juego fue suspendido por lluvia en el octavo episodio. Dion James por Puerto Rico y Gilberto Reyes, de RD, dispararon jonrones.

2001: Las Águilas Cibaeñas de la Liga Dominicana derrotan 5x3 a los Naranjeros de Hermosillo de México, para llevarse su cuarto título de la Serie del Caribe en los últimos cinco años. Las Águilas también ganaron en 1997, 1998 y 2000, mientras que los Tigres del Licey fueron campeones en 1999.