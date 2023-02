Tigres del Licey-RD exhibe una pobre línea central

"Nos envejece más la cobardía que el tiempo, los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma" Facundo Cabral “

En los buenos días de mi cuenta de Twitter del pasado lunes lo encabecé con esta puntualización: “Falló línea central y Licey pierde 3-2 de Venezuela en SC”.

Luego de la derrota ante Colombia, ratifico, no rectifico, que la línea central de Licey-RD no es una llave de seguridad, es un manantial de improvisación. Veamos: Gerardo Núñez, no es un paracorto; Robinson Canó, segunda base cae en el modo de lo que fue y hoy es historia y Emilio Bonifacio, nunca fue jardinero central. Los errores mentales que no se anotan, las dobles matanzas que no se ejecutan, producen las carreras anotadas por esa debilidad, que no figuran en el box score, pero están impresas en azul y rojo para hacer una sonografía.

En los muchos años que vengo disfrutando y analizando este pasatiempo, cuya pelota es redonda y viene en caja cuadrada, he venido escuchando a gurús de esta disciplina afirmar que contar con una buena línea central es la garantía más importante para el buen rendimiento de un equipo.

No olvidemos que el punto más fuerte de “La Gran Maquinaria Roja” era su poderosa línea central: Catcher, Johnny Bench; paracorto, David Concepción; segunda base, Joe Morgan y jardinero central, Cesarín Gerónimo.

No es excusa, pero en esta Serie del Caribe, del roster de 28 jugadores solo 12 son del Licey y como el trabajo en equipo no se logra con trucos de magia, adicione este otro condimento.

En cuanto a Colombia, no son los “patitos feos” del clásico de febrero, son los campeones vigentes y desde el año pasado nos tienen la medida tomada. Recuerden que fueron los Caimanes de Barranquilla los que doblegaron 4-1 a los Gigantes del Cibao, de República Dominicana, para que dicho país se coronara por primera vez campeón del Caribe.

El martes los Vaqueros de Montería y con el pitcher dominicano, Eduar López, nativo de Galván (Bahoruco) y reclutado y dejado luego libre por el Licey, nos dieron el trago amargo de la Cicuta, colocándonos en la cuerda floja demostrando una vez más que en béisbol no hay nada escrito.

López fue firmado para el béisbol organizado, por los Angelinos de los Ángeles en el año 2012, militó a partir del 2017 en la organización de Tampa Bay, llegando hasta Doble A, en el año 2018, pero después fue dejado libre.

López, desde la temporada 2021-2022 ha estado en la Liga Colombiana, con el equipo Caimanes, y estuvo también en la Serie del Caribe del año pasado. En el 2021-2022 lanzó en 10 juegos, no perdió ninguno y ganó 5, con 53 entradas lanzadas y 53 ponches propinados, un ponche por cada inning lanzado. Es un lanzador dominante, con variedad de lanzamientos, y una recta pesada que confunde a los bateadores, fue determinante en el triunfo de Vaqueros en la Liga Colombiana.En la temporada 2022-2023 estuvo con los Vaqueros de Montería y en 10 juegos, ganó 4 y solo perdió uno, lanzó en 32 entradas y dos tercios, ponchando a 26.

Un día como hoy 1959: En el cuarto juego de la serie final, el Licey derrota 7-5 al Escogido. Pete Burnside se anotó el triunfo y Juan Marichal fue el derrotado.

1970: Puerto Rico le pinta 9 ceros al Licey en el estadio Universitario de Caracas, logrando el triunfo Wayne Simpson y el revés Danilo Rivas.

2009: Alex Rodríguez, 12 veces All-Star y 3 veces MVP, admite públicamente haber usado esteroides entre 2001 y 2003, mientras era miembro de los Vigilantes de Texas. Rodríguez se disculpa por sus errores del pasado; no había comentado sobre el tema desde que Sports Illustrated publicó una historia sobre una prueba positiva de 2003 dos días antes.