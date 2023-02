Primera mentira caribeña: Un estadio de US$ 70 millones

"Hoy puede ser un gran día/Plantéatelo así/Aprovecharlo o que pase de largo/Depende en parte de ti" Joan Manuel Serrat “

Hoy finaliza la edición 65 de la Serie del Caribe, denominada “Gran Caracas 2023”, vista desde el aspecto técnico de los 8 equipos que accionaron, mi calificación “muy personal” es que jugaron un béisbol de pobre calidad y la solución para definir en la mesa los equipos a clasificar para la ronda semifinal es una barrabasada. Respetamos las reglas, pero no la compartimos.

Veamos la otra cara de la moneda. El periodista Omar Estacio opositor al gobierno de Nicolás Maduro, plantea que la Serie del Caribe ha sido tomada “para promocionar el supuesto resurgir económico de Venezuela que no existe sino en la propaganda gobiernera”.

Y señala que “los ciudadanos tenemos, por igual, el derecho a desenmascarar por muy amantes que seamos de la “pelota caribe”, el despilfarro cuyo verdadero monto ha sido falseado por la palabrería oficialista siempre opaca. El deporte es valentía, pero es, también, verdad y libertad”.

Estacio afirma que “lo único positivo hasta la fecha de todo lo anterior es que el inicialmente llamado “Estadio Hugo Chávez”, en “La Rinconada”, Caracas, fue rebautizado como “Metropolitano de Béisbol Simón Bolívar”.

Y recurriendo a los números revela: “No hay parque de béisbol en el mundo con capacidad de 40 mil espectadores a un costo de US $70 millones. Ni siquiera eliminándole un servicio elemental, como ha sido en este caso, el espacio para aparcamiento de vehículos a distancia razonable. Por ello en un país donde los hospitales han perecido y el salario básico es de seis dólares mensuales, había que ocultar el derroche de varios centenares de millones en una edificación deportiva que Caracas no necesitaba, ni necesita porque a excepción de una que otra gran final, casi todos los partidos que han tenido lugar en el viejo y noble Universitario con apenas 20 mil butacas, tienen 22 años celebrándose a media capacidad, por no decir semivacíos”.

El “Global Field”, de Arlington, Texas, concluido hace dos años, costó un mil, cien millones de dólares americanos; el Truist Park, de Atlanta, Georgia, entregado hace cinco años costó USD662 millones; el Loan Park, Miami, Florida, terminado hace diez años,USD634 millones; el Fukuoka PayPay Dome, de Ch-ku, Fukuoka, Japón, inaugurado hace 25 años, costó, USD587 millones; el Daegu Samsung Lions Park, de Corea del Sur (2016), USD 138.000.000; el Jamsil Baseball Stadium, Hanja, también de Corea del Sur (1982) USD131.000.000,00. A excepción de los dos últimos con aforo de 25 mil butacas, los demás tienen capacidad para 40.000 asistentes.

Vista la evidencia anterior ¿Quién se traga el cuento chino que el tercer gobierno más corrupto de la Tierra, que es el mismo que nos tiene en el último lugar de velocidad en internet, con el más bajo per cápita del continente, el más inepto, botarate, indolente, desaprensivo, holgazán, habido y por haber, construye estadios de pelota 90% más económicos que los países del Primer Mundo?

Bueno esa es la verdad del periodista Omar Estacio y la suya cuál es.

Un día como hoy 1959: En el quinto partido de la serie final, los Tigres del Licey derrotan 3-1 a los Leones del Escogido. Billy Smith lanzó juego completo y se anotó la victoria. Manuel Mota bateó de 4-3.

1968: En San Pedro de Macorís se juega el quinto partido de la serie final y las Estrellas de Oriente derrotan 3-2 al Escogido. La victoria se cristalizó mediante hit de Chico Ruiz y sencillo remolcador de Rafael Batista.

2010: Los Marineros de Seattle firman al lanzador relevista Jesús Colomé quien jugó la temporada pasada con Washington y Milwaukee.

2015: Alex Rodríguez se reúne con el propietario Hank Steinbrenner, el gerente general Brian Cashman y otros miembros de los altos mandos de los Yankees para disculparse por sus acciones pasadas. Antes de su suspensión de un año, que ahora terminó, A-Rod apenas se hablaba con su empleador, y sus representantes amenazaban con demandar de manera rutinaria. Pero la reunión parece haber despejado el aire: "Hubo una discusión honesta y franca sobre todos los temas. En lo que respecta a los Yankees, el siguiente paso es jugar béisbol en los entrenamientos de primavera".