El año de ensueño del Licey

Los Tigres del Licey tuvieron que esperar seis torneos entre sus más recientes campeonatos, pero su temporada 2022-23 fue más que de ensueño, logrando avasallar en cada una de las fases en que jugaron hasta coronarse campeones de la Serie del Caribe.

Mientras generalmente los lauros van para jugadores como Ronny Mauricio, Emilio Bonifacio, César Valdez o Jorge Alfaro y ocasionalmente para dirigentes como José Offerman, no siempre se mira a la gerencia que organiza y reúne todo ese talento que se pone en el terreno.

Y por eso hay que destacar la labor de Audo Vicente, como gerente general del equipo, un rol con el que debutó este año.

Todos conocen el trabajo de Audo como dirigente, campeón con los Leones del Escogido, Tigres del Licey y Gigantes del Cibao, además de manager eficiente con los Toros del Este y las Estrellas Orientales en años anteriores.

Pero en su primer año logró lo que hace más de un lustro no se veía por los predios azules y fue que la directiva le permitiera trabajar tranquilo y presentar los resultados de los que hoy todo el mundo habla. Hay que darle crédito de eso también al presidente del equipo, Ricardo Ravelo.

Audo ha ganado todo ya en la pelota invernal, tanto como dirigente como gerente y logró hacerlo sin mucha bulla o alardes, demostrando su capacidad como hombre de béisbol una vez más.

Sus resultados del 2022-23 lo llevan a un sitial desconocido previamente en la pelota dominicana: nadie ha ganado tanto como dirigente de múltiples equipos y también como ejecutivo de oficina.

Se extiende también el reconocimiento al equipo de operaciones de béisbol que aportó para que esos éxitos fueran posibles.

