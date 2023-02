Pitchers y bateadores sometidos a la dictadura del reloj

"Reloj, no marques la hora/Porque voy a enloquecer/Ella se irá para siempre/Cuando amanezca, otra vez" Roberto Cantoral “

El béisbol seguirá teniendo como regla fundamental nueve innings y 27 outs, pero en la temporada del 2023, los juegos de Grandes Ligas por primera vez en más de 100 años se jugarán con un cronómetro para regular los lanzamientos de los pitchers y la permanencia en el plato de los bateadores.

Pongan atención. El reloj limitará hasta 15 segundos los lanzamientos desde la colina de los sustos, a partir del momento en que el serpentinero recibe la pelota sin corredores en base. Ya con alguien en circulación, el límite subirá a 20 segundos. De no hacerlo, serán castigados con una bola en el conteo.

Los bateadores no estarán como “chivos sin ley” y tendrán un máximo de 30 segundos para posicionarse en la caja de bateo luego de que quien lo antecede termine su turno. Y, entre cada lanzamiento, solo contarán con ocho segundos para retirarse y volver a entrar en la zona. De no hacerlo, se les cantará un strike a su cuenta.

¿Cambiará el béisbol su esencia con estas nuevas reglas que incluye el corredor fantasma?

No hay dudas que, durante el primer mes, los lanzadores harán sentir sus protestas, pero tendrán que someterse a la filosofía del “chicle”: Adaptarse a cualquier mordida.

Sin duda alguna, los lanzadores con más dificultad para adaptarse serán los veteranos acostumbrados a tomarse más tiempo entre lanzamientos y aquellos que tienen envíos lentos al plato. A la “marrullería” le llegó su EPD.

Lo que no cambiará es el decreto de Yogi Berra de que “el juego no se acaba, hasta que no se termina”.

Dos aspectos que llamarán la atención es que los cuatro infielders estén en su zona, habiendo, al menos, dos en cada uno de los lados de la segunda base y las almohadillas serán más grandes, pasarán en beneficio de los corredores robadores de 15 a 18 pulgadas.

De acuerdo a The Sporting News, “durante el 2022, estos reglamentos se implementaron en las ligas menores y trajeron consigo resultados positivos. En números, por ejemplo, se redujo el tiempo de juego hasta unos 25 minutos gracias al monitoreo del tiempo entre lanzamientos. También se incrementó el promedio de bateo (.249 de .247) con las limitaciones defensivas y hubo menos accidentes con las bases más grandes, pasando de 453 en el 2021 a 392 el año pasado.

Bueno, parece ser que a partir del 30 de marzo “el juego se dará a más en menos tiempo”.

Un día como hoy 2001: Los Yankees de New York, firman al sancarleño Henry Rodríguez con un contrato de un año. El acuerdo se llegó hace un mes y "O Henry" ya figura en el roster de primavera del equipo.

2006: Sammy Sosa, 37 años, lo separan 11 jonrones para los 600, de acuerdo a su agente Adam Katz , rechazó un contrato no garantizado de los Nacionales de Washington que incluía bonos por desempeño.

2010: Willy Taveras, es firmado por los Nacionales de Washington, con un contrato de ligas menores. Luego de una temporada decepcionante con los Rojos de Cincinnati en la que bateó .240 con 1 jonrón y 15 carreras impulsadas. Taveras fue designado recientemente para asignación por los Atléticos.

2019: Los Yankees de New York firman a su joven as del pitcheo Luis Severino con una extensión de contrato de cuatro años por $40 millones, con una opción para un quinto año por $12.25 millones.