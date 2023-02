Notas sueltas del regreso de la Champions League

La semana pasada comenzaron los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, mejor conocida como ‘Champions League’, la competencia de clubes más importante del mundo; esa que obsesiona a los grandes equipos del viejo continente, quienes para intentar ganarla invierten sumas de dinero, imposibles de digitar en una calculadora, buscando contratar al mejor talento disponible que pueda existir en el fútbol.

Dos ciudades con mucha historia, capitales mundiales de la moda, de grandes óperas y capítulos memorables de este hermoso juego, Paris y Milán, sirvieron de sede para los primeros partidos. Los alemanes del Bayern de Múnich obtuvieron un triunfo importante en el Parque de los Príncipes frente a un Paris Saint Germain cuyo juego solo se pudo apreciar después de la entrada al campo de Kylian Mbappé, quien no jugó desde el arranque por problemas físicos. En el Estadio Giusseppe Meazza, del barrio milanés de San Siro, el AC Milan volvió a estas instancias después de una larga ausencia, superando al Tottenham londinense por la mínima. La definición de ambas eliminatorias está completamente servida para los partidos de vuelta. Eso sí, prepárense para el aluvión de noticias que se generaría si se da la hipótesis en la que el equipo francés le diga adiós a este, su torneo fetiche, apenas en marzo y por segundo año consecutivo. Al día siguiente, los portugueses del Benfica se llevaron un buen resultado de visitante ganando dos a cero en casa del Brujas, y el Borussia Dortmund derrotó de local, un gol por cero, a un Chelsea que no levanta cabeza.

Esta tarde, Liverpool y Real Madrid pondrán en escena, en el mítico Anfield Road de la ciudad de los Beatles, otro capítulo de una rivalidad cuyo más reciente episodio lo disfrutamos el año pasado en la final de Saint Denis, donde los ‘Merengues’ levantaron la decimocuarta. Sin embargo, esta temporada ambos equipos han tenido bajones en su juego; a los españoles les ha costado la pérdida del liderato en La Liga, y a los ingleses una cadena de malos resultados, goleadas incluidas, que hoy los tienen fuera de los puestos europeos que otorga la Premier League. Todo lo anterior, puede quedar de lado en esta eliminatoria, pues estamos frente a dos clubes que tienen el ADN de esta competición bien arraigado en su esencia, y que ya por sus respectivos palmareses, son favoritos. En Frankfurt, el Eintracht, sexto en la Bundesliga, recibe a un Napoli, líder de la Serie A, de quien ya hemos escrito: la temporada que están haciendo es histórica, de la mano de los sospechosos habituales, Kvaratskhelia y Osimhen, una dupla que me encanta, que ha puesto a Italia entera a sus pies. Ganar en Alemania siempre es difícil, pero con estos dos, un resultado positivo es posible. Los partidos de ida de esta fase se cierran mañana con el Leipzig vs Manchester City, y el Inter vs Porto.