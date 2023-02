Comas, Montás, Durán y Teoscar en las noticias

"Fue sin querer, es caprichoso el azar/No te busqué ni me viniste a buscar/Tú estabas donde no tenías que estar/Y yo pasé, pasé sin querer pasar" Joan Manuel Serrat “

Estamos a 37 días para la apertura de la temporada 2023 de las Grandes Ligas y por los campos de entrenamientos se dan a conocer noticias de todos los colores y calibres.

La que más llamó la atención al cierre de la semana, el domingo 19, fue la del lanzador Anderson Keni Comas, de los Medias Blancas de Chicago, 23 años y nativo de San Cristóbal, que reveló que es gay en su cuenta de Intagram. Y como dice Gloria Trevi: “Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella”.

Otro lanzador también de San Cristóbal que fue noticia en esta etapa de preparación fue Frankie Montás, de los Yankees de New York, que podría perderse todo el año porque necesita una cirugía en el hombro, un duro golpe para un equipo que reforzó su cuerpo titular durante la temporada baja al fichar al zurdo Carlos Rodón. Montás se perfilaba como el abridor número 5 de los Yankees antes de la noticia de la cirugía.

Los Yankees intentarán absorber este duro golpe en la rotación con Domingo Germán o Clark Schmidt. No importa quién obtenga inicialmente el rol de quinto abridor, tanto Germán como Schmidt tienen posibilidades de comenzar este año. Después de todo, el pitcheo de los Yankees es frágil. Actualmente están monitoreando a Néstor Cortés quien tiene una lesión en el tendón de la corva, aunque Cortés es optimista de que puede estar listo para unirse a Gerrit Cole, Rodón y Luis Severino en la rotación al comienzo de la temporada.

Otro lanzador que ha estado lastimado es el nativo de Esperanza, Jhoan Durán, de los Mellizos de Minnesota, que se vio obligado a faltar al Clásico Mundial de Béisbol debido a una lesión en el tendón de la corva, que se describió como menor. Lanzó desde el montículo lo que es una buena noticia. El derecho de excelente bola rápida tuvo una gran campaña el año pasado, ponchando a 89 en 67.2 entradas. Los Mellizos no han anunciado quién será su cerrador, pero Duran tiene las habilidades para ser un apaga fuegos de primer nivel.

Y para coronar la semana, es la perdida millonaria de Teoscar Hernández que perdió su audiencia de arbitraje contra los Marineros de Seattle y ganará $14 millones de dólares en el 2023. Las dos partes tenían una diferencia de $2 millones, pero Hernández logra el premio de arbitraje más grande en la historia de la liga, superando los salarios de $ 13.5 millones otorgados a Gerrit Cole en 2019 y Max Fried a principios de esta temporada. No creo que el toletero cotuisano de 30 años saliera perdiendo, $14 millones de los verdes al RD$50 x 1 no lo brinca ni un chivo.

¿Qué dicen de esa pérdida Ana Mercy Otáñez, Abigaíl Peña y Bandin Antonio?

Un día como hoy En 1931, los Medias Blancas de Chicago y los Gigantes de New York se convierten en los primeros equipos de Grandes Ligas en participar en un juego nocturno cuando se enfrentaron (por exhibición) en el Buffs Stadium de Houston.

En 1949, en la primera Serie del Caribe celebrada en La Habana, el Cervecería Caracas derrota 4-2 a Spur Cola, de Panamá. El lanzador Carrao Bracho fue el ganador.

En 1974: Tom Seaver se convirtió en el pitcher mejor pagado al firmar un contrato con los Mets por $172 mil dólares por temporada.

En 1991: Major League Baseball reveló que para esta temporada un total de 226 jugadores estarían ganando un millón de dólares y 31 más de US$3 millones encabezando el pelotón Darryl Strawberry con $3.8 millones.

En 1997: Alexis Gómez fue firmado como jardinero por Luis Silverio para Kansas City.