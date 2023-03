El ímpetu de Manny Machado

El antesalista Manny Machado es el principal jugador de los Padres de San Diego y acaba de firmar un contrato de US$350 millones por 11 años, luego de haber anunciado que ejercería la cláusula de escape del pacto por 10 años y US$300 millones que originalmente firmó hace cinco años.

Pero a pesar de ser un fuerte candidato para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, como lo ha sido en los últimos tres años, Machado no tiene excusas para dejar de participar en el Clásico Mundial de Béisbol, todo lo contrario.

Machado no nació en República Dominicana, sino en Miami, pero el hijo de quisqueyanos ha asumido una especie de capitanía moral del equipo que ya representó en el 2017.

“Creo que es algo que mi familia siempre quiso (ver)”, dijo Machado hace seis años, previo a su debut con la camiseta tricolor, cuando consiguió el apodo de “Ministro de Defensa”.

“Mi madre. Y mi abuelo, quien descansa en paz, siempre quiso verme jugar por la República Dominicana. De allí venimos. Allí es donde nació mi familia. Creo que estoy haciendo esto en honor a mi madre y mi familia más que nada”.

Mientras algunos dominicanos deciden no participar por “sugerencias” de sus organizaciones, nos encontramos con jugadores como Machado, o el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Sandy Alcántara, que dice y reitera cada vez que se le pregunta que no hay forma que él no sea el lanzador del primer juego del Clásico contra Venezuela el próximo 11 de marzo.

Con los que faltan, no se gana. Pero con los que están dispuestos, se llega lejísimo.