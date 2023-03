Ronny Mauricio, caliente en invierno y ardiendo en la primavera

El cotidiano The New York Post en un reportaje desde Port Saint Lucie, hogar de entrenamiento de los Mets de New York, señala que “el invierno de Ronny Mauricio no quiere terminar”.

En el campeonato otoño-invernal en la Liga Dominicana, Mauricio con los Tigres del Licey, conquistó los honores de Jugador Más Valioso de la temporada 2022-23. El prospecto de 21 años participó en 47 juegos en los que agotó 188 turnos y bateó para promedio de .287, producto de 54 hits, incluidos 15 dobles, cinco jonrones y dos triples. Empujó 31 vueltas, anotó 26, tomó diez boletos, se robó 10 bases y recibió 46 ponches. Registró un OBP de .335, slugging de .468 y OPS en .803. Sus cifras en hits, dobles y remolcadas les permitieron liderar en estos encasillados ofensivos.

Pues bien, en la Liga de la Toronja el bate de Mauricio sigue castigando el pitcheo y cerró la primera semana de cuatro juegos con dos jonrones.

Mauricio, quien pasó la estación pasada en Binghamton-AA, se le preguntó cómo veía sus posibilidades de tener una oportunidad en las Grandes Ligas para comenzar la temporada: “Estoy intentando y trabajando para eso”, dijo Mauricio a The Post. “Quiero estar en este equipo. Quiero estar en las Grandes Ligas”.

En 123 juegos la temporada pasada para Binghamton, bateó para .259, con 26 jonrones y 89 carreras impulsadas.

Pero y no es que siempre hay un pero, el mánager Buck Showalter señaló antes del comienzo del entrenamiento que Mauricio había acumulado 744 apariciones en el plato entre Binghamton y el Licey desde que comenzó la temporada pasada y que su carga de trabajo podría tener que ser monitoreada.

Decisión correcta de la dirigencia de los Mets, Mauricio necesita su descansito para que ese bate siga como un tizón en la primavera y el verano.

LAS VEGAS, PRIMERA OPCIÓN: En la próxima expansión de las Grandes Ligas, la ciudad de Las Vegas aparece como la primera candidata.

La metrópoli cuyo lema es “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”, es decir en el reino de las apuestas, podría ser un mercado excelente para un conjunto del Gran Circo.

¿Qué les parece?

Y pensar que a Pete Rose lo expulsaron de por vida porque apostaba a que ganaba su equipo los Rojos de Cincinnati y Willie Mays y Mickey Mantle fueron obligados a renunciar como relacionadores públicos de dos Casinos en Las Vegas.

Desde que se juega béisbol, se ha apostado, legal o clandestinamente, pero siempre se ha apostado y hoy las apuestas deportivas son parte del soporte económico de este pasatiempo que nadie podrá exterminar y eso me lo vaticinó en el Lucky Seven, Héctor Vásquez (Masú) hace más de 40 años.

Un día como hoy 1964: Ted Williams se lesiona una pierna en un choque con Hoot Evers el primer día de entrenamiento de primavera y perdió lo primeros 36 juegos de la temporada.

1965: Roberto Clemente no pudo decir presente en la apertura de los entrenamientos de Pittsburgh por estar afectado de malaria.

1969: Mickey Mantle anuncia su retiro con una foja de 536 jonrones y tres premios de Jugador Más Valioso.

1971: El superbo Willie Mays firma un contrato de dos años con los Gigantes de San Francisco por $165,000 por temporada.

2015: El cubano Minnie Miñoso , una de las primeras estrellas negras de la Liga Americana en la década de 1950 y uno de los dos únicos hombres que jugaron en las ligas mayores en cinco décadas diferentes, muere en Chicago, a los 92 o 89 años, ya que existe incertidumbre sobre su verdadera fecha de nacimiento.