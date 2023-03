Peterson y Kekich intercambian sus esposas

El 5 de marzo de 1973 no fue un día cualquiera en el campamento de los Yankees de New York en Fort Laudedale, Florida. La noticia no se producía dentro de las líneas de cal del Fort Lauderdale Stadium, sino en las habitaciones del hogar de dos lanzadores.

La bomba explotò esa mañana cuando los lanzadores Fritz Peterson y Mike Kekich, llegaron al entrenamiento de primavera y anuncian el cambio del siglo, han intercambiado a sus esposas y familias. Incluso los perros de la familia.

Fritz Peterson y Mike Kekich tuvieron carreras muy diferentes con los Yankees, pero de todos modos se gustaron. Peterson era muy conocido y muy apreciado en la comunidad del béisbol. Fue All Star en 1970 y había terminado la temporada anterior con 17 victorias. Kekich no fue tan impresionante; el zurdo se encontró rebotando en la liga con bastante frecuencia, y acababa de terminar la mejor temporada de su carrera con marca de 10-13, no exactamente impresionante. Ambos hombres y sus familias vivían cerca uno del otro en Nueva Jersey y habían reunido a sus familias con frecuencia desde la temporada de 1969 cuando Kekich se unió al equipo.

El intercambio comenzó de manera bastante inocente el 15 de julio de 1972. El periodista deportivo del New York Post, Maury Allen, invitó a Fritz Peterson y su esposa Marilyn a una parrillada en su casa de Nueva Jersey para hablar sobre los Yankees. Peterson preguntó si podía traer a su amigo, el también yanqui Mike Kekich, y a su esposa Susanne. Por supuesto, dijo Allen.

Después de la parrillada, los Peterson y los Kekichs decidieron continuar la velada y dirigirse al Fort Lee Diner. “Cuando estábamos decidiendo irnos, habíamos conducido dos autos diferentes y estacionamos uno detrás del otro en la calle”, dijo Peterson. "Le dije a mi esposa, Marilyn, '¿Por qué no viajas con Mike al restaurante en Fort Lee, Nueva Jersey? Me llevaré a Susanne conmigo, nos encontraremos allí y luego nos iremos a casa desde allí. .'”

En conferencias de prensa separadas, los jugadores discutieron su arreglo poco convencional y sus esperanzas de que el público lo entienda. “A menos que la gente conozca todos los detalles, podría resultar algo desagradable”, dijo Kekich en su conferencia. “No digas que esto fue un intercambio de esposas, porque no lo fue. No intercambiamos esposas, intercambiamos vidas”.

Ya sea que la novedad de tal escándalo se calmara o que el público encontrara uno más emocionante, la exageración en torno a Mike Kekich y Fritz Peterson pronto terminó. Durante varios años, ambas parejas vivieron en relativa tranquilidad, asumiendo la rutina diaria del otro.

Un día como hoy

1936: Los Cardenales de San Luis, sin los hermanos Dean, que una vez más se resisten, visitan Cuba y son derrotados por las estrellas cubanas. Luis Tiant, padre, cuyo hijo ganará 229 juegos en Grandes Ligas, es el lanzador abridor de los cubanos.



1964: El alcalde de Atlanta, Ivan Allen, Jr., dice que tiene un compromiso verbal de un club de béisbol de las ligas mayores para mudarse allí, si un estadio está listo para 1965. La Junta de Concejales de la ciudad aprueba al día siguiente los fondos para un estadio de US$15 millones.

1966: Los representantes de los jugadores eligen a Marvin Miller, asistente del presidente de United Steelworkers, como director ejecutivo de la Major League Players Association.

1982: Necesitando solo tres victorias para llegar a las 300 en su carrera, Gaylord Perry firma un contrato de un año con los Marineros de Seattle.

1996: El ferviente mánager Earl Weaver, quien tuvo un porcentaje de victorias de .583 en 17 temporadas como mánager de los Orioles, y Jim Bunning , quien ganó 100 juegos y lanzó juegos sin hits en ambas ligas, son elegidos para el Salón de la Fama por los veteranos. También se eligieron al mánager de principios de siglo Ned Hanlon y al lanzador de las Ligas Negras Bill Foster.