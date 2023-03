Tributo a Effa Manley y cronistas dominicanas en el Día Internacional de la Mujer

"Porque fue una mujer la que me diera el ser/Por eso te bendigo sublime mujer/Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer/Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel" Vicente Fernández “

Hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, en esta entrega reconocemos a la única mujer que está inmortalizada desde el 2006 en el Salón de la Fama de Cooperstown: Effa Louise Manley.

Nacida en Filadelfia, Manley fue la propietaria de los Newark Eagles de 1935 a 1948 y ganó la Serie Mundial de la Liga Negra en 1946.

Hoy todo está cambiando en el béisbol y eso lo podemos apreciar con las elegantes y preparadas comunicadoras dominicanas que laboran de forma brillante como abejas en la liga invernal, en los entrenamientos de Mayor League Baseball y en pie de lucha para el Clásico Mundial de Béisbol.

Hoy en el Día Internacional de la Mujer, admiración y respeto a la colega Marcia Facundo que en la década del `70 abrió el surco con su tenaz labor y que luego siguieron Onfalia Morillo, Adelaida Hernández, Wanda Meskus, Milagros García de Espinal, Arelis Reynoso, Antonia María Freites, Bárbara de León, Johanna Núñez, Natacha Batista, Sussy Jiménez, Karen Ozuna, Laura Bonnelly, Roxy Bonilla, Cinthia Arias, Aymé Rivas, Carmen Aybar, Milagros Sánchez, Natacha Peña, Yamel Rossy, Josefina Caamaño, Joseiny Polanco y la inolvidable Melba Pèrez.

Y los ejemplos en la MLB están a la vista. En el 2019, Raquel Ferreira fue ascendida a vicepresidenta ejecutiva/gerente general adjunta de los Medias Rojas de Boston y se unió a Elaine Weddington Steward (consejera general) en la oficina principal; Kim Ng ha sido gerente general de los Miami Marlins desde 2020; y Rachel Balkovec administra la filial de los Yankees en Clase A baja con Tampa Tarpons. Y es admirable en otra dimensión Gretchen Aucoin entrenadora de bateo de rehabilitación de Port St. Lucie Mets clase A baja.

En este Día Internacional de la Mujer, eterna recordación a Effa Louise Manley quien se adelantó a su tiempo haciendo camino al andar y su legado no son solo fueron bolas y strikes, ella fue una guerrera, una pionera tanto dentro como fuera del campo que falleció el 16 de abril de 1981 en Los Ángeles a la edad de 84 años.

Un día como hoy 1923: El comisionado de béisbol, Kenesaw Mountain Landis permite que el ex lanzador zurdo de los Gigantes de Nerw York, Rube Benton regrese a la Liga Nacional. Benton había admitido tener conocimiento previo del arreglo de la Serie Mundial de 1919, pero permaneció en el béisbol, ganando 22 para Saint Paul (Asociación Estadounidense). El presidente de la Liga Nacional, John Heydler, no está de acuerdo con Landis y llama indeseable a Benton, pero eso no impide que los Rojos lo contraten. Benton, de 35 años, tendrá marca de 14-10 para los Rojos que ocupan el segundo lugar.

1930: Babe Ruth firma un contrato de dos años por $160,000 con los Yankees de Nueva York. Con $ 80,000 por año, es el jugador mejor pagado de todos los tiempos a partir de 1930.

1966: El Comité Especial de Veteranos del Salón de la Fama renuncia a las reglas electorales e incorpora a Casey Stengel, mànager recientemente retirado de los Mets.

1985: Dave Stieb , el as del pitcheo de los Azulejos de Toronto durante las últimas cinco temporadas, firma un contrato de 11 años que podría valer hasta $25 millones con pagos diferidos e incentivos. Lanzaría solo otras seis temporadas completas.

1999: El jardinero central miembro del Salón de la Fama Joe DiMaggio muere de cáncer de pulmón a los 84 años. Nacido en Martínez, California, DiMaggio llegó a las ligas mayores a los 21 años. Bateó .323 en su primera temporada y ayudó a los Yankees de Nueva York a ganar la Serie Mundial de 1936. Su desempeño como novato sirvió como indicador del éxito futuro, tanto para él como para los Yankees. Durante su carrera de 13 años, DiMaggio participó en 10 Series Mundiales, con su equipo ganando el Campeonato nueve veces. En 1941, DiMaggio logró su hito más famoso cuando compiló una racha de hits de 56 juegos, récord de las Grandes Ligas.