Que se entienda: en béisbol no hay enemigos pequeños

"Cuando el juego termina, las fichas vuelven a su caja" Anónimo “

En béisbol no hay nada escrito y el resultado del primer choque del Clásico Mundial de Béisbol no fue una sorpresa que Holanda (Países Bajos) derrotara 4x2 a Cuba.

Los cubanos salieron como los favoritos en un grupo relativamente débil, con luminarias en su alineación como Luis Robert y Yoan Moncada.

Sin embargo, los holandeses salieron con un line-up con jugadores del calibre de Xander Bogaerts, Jonathan Schoop, Jurickson Profar y Didi Gregorius.

Esto me recuerda cuando en 1978 en los Juegos Centroamericanos de Medellín, el manager cubano Servio Borges salió ante Aruba con su artillería pesada Armando Capiró, Cheíto Rodríguez, Agustin Marquetti, Luis Giraldo Casanova y Antonio Muñoz. Me acerqué a Borges y le pregunté sobre la poderosa alineación y me respondió: “Hay que salir a jugar duro contra todos los equipos porque no hay enemigos pequeños y a los pequeños hay que darle duro y temprano”.

Este Clásico Mundial de Béisbol se perfila como un torneo memorable, con un récord de 20 países participando donde cualquiera te puede colar el café. Todos tienen su sorpresa debajo de la manga en el bateo o el pitcheo.

Estados Unidos es el campeón defensor tras derrotar a Puerto Rico en la final de 2017.

La República Dominicana está en el Grupo D junto a Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua e Israel. El primer juego de los dominicanos será el sábado a las 8:00 pm frente a Venezuela y con el respeto del mánager Rodney Linares saldría con el siguiente line-up: Julio Rodríguez, CF; Juan Soto, RF; Manny Machado, 3B: Rafael Devers, BD; Jeimer Candelario, 1B; Teoscar Hernández, LF; Gary Sánchez, C; Wander Franco, SS; Jeremy Peña, 2B; Sandy Alcántara, P. ¿Y Nelson Cruz? Lo tendría como primer emergente.

Vamos al ruedo que el “Plátano Power” en cada swing o pitcheo es un brazo de potencia en cada mordida.

Un día como hoy 1929: La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, hace hoy 94 años es fundada por un grupo de periodistas y deportistas que presidió el brillante escritor Don Francisco Ureña Hernández. La ACD ha sido compañera inseparable de los más connotados e inolvidables sucesos del deporte nacional, y sus miembros han cumplido jornadas históricas, desde entonces. Hoy la preside el periodista Américo Celado. Felicitaciones.

1936: Babe Ruth rechaza una oferta del gerente general de los Rojos de Cincinnati, Larry MacPhail, para regresar como jugador. Ruth, quien se retiró en junio de 1935, se inclina por aceptar la oferta al principio, pero después de hablarlo con su esposa, Claire, dice que ha engordado demasiado y que le preocupan las lesiones en las piernas si regresa como un jugador.

1946: A Ted Williams le ofrecen $500,000 para jugar en la Liga Mexicana. Se queda en los Estados Unidos y captura el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana mientras lleva a los Medias Rojas al banderín.

1979: El comisionado Bowie Kuhn envía un aviso a todos los clubes instando a que todos los reporteros, independientemente de su sexo, reciban el mismo trato en cuanto al acceso a los vestuarios.

2006: En el Estadio Cracker Jack, Adrián Beltré conecta su tercer jonrón en dos juegos y Albert Pujols y Moisés Alou también jonronean, llevando a República Dominicana a vencer a Italia 8x3.

2008: El presidente Leonel Fernández declaró mediante decreto, el 9 de marzo de cada año como Día Nacional del Cronista Deportivo, como un reconocimiento a los hombres y mujeres que día a día se dedican a las crónicas deportivas en República Dominicana. La decisión está contenida en el decreto 106-08.