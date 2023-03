Rodney Linares tiene cero culpa del revés dominicano

"El pasado es polvo, el futuro es viento, si amas perdona, si no amas olvida... pues el amor nunca muere, solo cambia de lugar" Chelo Silva/La reina del arrabal “

Un “selecto” grupo de talentosos managers de Twiter han querido cargarle la derrota de República Dominicana ante Venezuela al mánager Rodney Linares, alegando que no realizó algunos movimientos que ellos consideran serían claves.

¿Qué culpa tiene Linares que el tercer, cuarto y quinto bate del equipo (Manny Machado, Teoscar Hernández y Rafael Devers) se fueron de 12-0, cinco outs por la vía del ponche?

¿Qué culpa tiene el mánager de que la ofensiva se fuera de 12-0 con corredores en posición anotadora y 15 de los 27 outs fueron por la vía del ponche?

Hoy vamos ante Nicaragua y les recuerdo que “en béisbol no hay enemigos pequeños”. Hoy cantemos a coro con La Lupe: “Lo que pasó, pasó/Y no tiene remedio/Yo una vez te estorbe/Y me quite del medio”.

A los críticos de Rodney Linares les recuerdo que los mánagers hábiles acostumbran usar más el “Librito”, ahora digital, que las jugadas de sorpresas, ya que es la mejor forma de protegerse de las críticas. Pero no son los mejores dirigentes.

Veamos dos situaciones y el comportamiento del mánager.

1. Corredores en primera y segunda sin out, juego parejo, el “Librito” para el mánager conservador indica que se debe tocar a fin de adelantar los corredores y colocarlos en posición anotadora. El mánager ordena el toque y la bola sale de fly y se produce un doble play.

2. El mánager arriesgado que al verse acorralado trata de romper el cerco mandando a batear largo aprovechando que el cuadro está adentro, pero el batazo sale de frente y termina también en un doble play.

Ambas jugadas han tenido el mismo resultado, más por la dos es que al mánager lo castigan con el fuego cruzado de la crítica porque no aplicó el famoso “Librito”.

El mánager tiene que jugar conforme a su criterio y estar presto a asumir las responsabilidades, ya que nadie en la hora cero después del revés está dispuesto a compartir, ya que a esa hora los mánagers suelen quedarse solos en su oficina... tan solos como los muertos.

Un día como hoy 1954: El recién adquirido Bobby Thomson de los Bravos se rompe el tobillo al deslizarse hacia la tercera base en un juego de exhibición con los Piratas, lo que abre el camino para que Hank Aaron comience en los jardines. Thomson estará fuera de acción hasta el 14 de julio.

1960: Los Medias Blancas presentan nuevos uniformes para jugar en la ruta con los nombres de los jugadores sobre el número en la espalda, otra innovación de Bill Veeck.

2000: Freddy García es cambiado por los Bravos de Atlanta a los Rojos de Cincinnati por el lanzador Dennis Russo.

2003: El jardinero José Guillén es bajado a las Menores por los Rojos de Cincinnati. Tenía promedio de .278 (21-7) en la Liga de la Toronja.

2006: En el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico, el lanzador Odalis Pérez lanza 4.2 entradas en blanco y David Ortiz lleva a la República Dominicana a una victoria clave 9x3 sobre Cuba. Una explosión en la quinta entrada de "Big Papi" fue clave para la derrota de Cuba.