Dusty Baker marca la diferencia como mánager en los Astros

Hoy no vamos a tratar el tema de la remodelación del Estadio Quisqueya-Juan Marichal de si correrá por cuenta de la firma de ingenieros de Jesús Rodríguez Sandoval o Manuel Estrella, ni del Clásico Mundial de Béisbol, ni del cumpleaños 61 de Mafalda, ni que Trevor Bauer firmó con un equipo de Japón, ni la discriminación que vivió George Bryner Bell Santana en El Habanero y muchos menos de la sequía de agua que nos afecta.

Hoy vamos a escribir de los Astros de Houston, colectivo que sale favorito para ganar la Serie Mundial nuevamente en el 2023, y por una buena razón la capacidad de sacar desde abajo de su mánager Dusty Baker.

No muchos equipos podrían perder un brazo de poder en la parte superior de la rotación como el as Justin Verlander y esperar que ganen la división, y mucho menos amenazar por un título. Pero este equipo de los Astros es una raza de jugadores diferentes. José Altuve, Kyle Tucker, Alex Bregman y Yordan Álvarez encabezan lo que volverá a ser un ataque letal. La incorporación de José Abreu figura para agregar aún más poder a la alineación. No tengo dudas de que los Astros extraerán más poder de Abreu del que mostró hace un año.

Sin embargo, esto no es solo una apuesta a la ofensiva. La rotación de Houston sigue siendo muy buena, y profunda, incluso sin Verlander y que hoy lideran Framber Valdez, Cristian Javier y Lance McCullers jr. con un bullpen fantástico, donde no hay agujeros reales a la vista.

Desde mi óptica la clave del éxito de los Astros es su manager Dusty Baker, cuya contratación ha sido la mejor en el béisbol porque los Astros encontraron al tipo que agradaba a todos, el antídoto para mitigar uno de los escándalos más grandes del juego. También consiguieron a un capataz que siempre podía arreglárselas.

Y es que la filosofía de Dusty Baker es simple: “Soy mejor manager que antes porque ya no me importa lo que digan los demás”.

En el 2022, Baker contra todos los pronósticos y la opinión de los genios y los sabios le permitieron ganar el título a su manera, al menos en algunos casos claves. Los técnicos de las redes no querían que bateara el novato Jeremy Peña de segundo y Peña se convirtió en el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial. De ninguna manera los genios querían que jugarán a Martín Maldonado con promedio de bateo por debajo de .186, pero se volvió vital para el cuerpo de lanzadores.

Dusty Baker dirige con lineamientos muy propios sin tener que orientarse por Twitter, Instagram, Facebook o Tik Tok de los que opinan los maestros de la analítica, él pilotea a su manera con el criterio de “a palabras mojadas, oídos impermeables”. Los mánagers no pueden estar atentos al que dirán los periodistas en sus análisis y muchos menos la opinión de las críticas buenas o ácidas de las redes sociales.

Un día como hoy 1945: Bert Shepard, un veterano de la guerra con una sola pierna, hace una prueba como lanzador para los Senadores (y posteriormente aparece en un juego de liga). El símbolo del béisbol en tiempos de guerra, el jardinero Pete Gray de los Browns, fildeará y bateará con un solo brazo.

1970: Peter O'Malley es designado presidente de los Dodgers de Los Angeles en sustitución de su padre Walter O'Malley. Peter, con 32 años, se convirtió en el presidente más joven de un equipo de Grandes Ligas.

1975: Los Dodgers firman al lanzador agente libre Juan Marichal. Después de dos malas salidas, Marichal se retirará el 17 de abril, dejando un récord de carrera de 243-142, 244 juegos completos con 52 blanqueadas y una efectividad de 2.89.

1977: Los Piratas de Pittsburgh intercambian a los jardineros Tony Armas y cuatro lanzadores, incluido Rick Langford, a los Atléticos por el segunda base Phil Garner , el jugador de cuadro Tommy Helms y el lanzador Chris Batton.

1978: Los Atléticos de Oakland cambian al pitcher Vida Blue a los Gigantes de San Francisco por siete jugadores y un estimado de $390,000 en efectivo.