Los Mets no tendrán que pagarle a Edwin Díaz mientras esté lesionado

"“La historia me ha enseñado que sólo aparecen los actos heroicos en las derrotas y en los desastres.”" Anatole Franzd “

La eliminación de República Dominicana propinada por Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, ha dejado un hematoma que no baja ni con Thrombocid.

Sin embargo, el impacto más negativo lo recibió el equipo de los Mets de New York, por la ausencia irreparable en el bullpen de su bombero de luxe el relevista Edwin Diaz que salió lesionado mientras celebraba la victoria con sus compañeros.

Los Mets no tendrán que pagarle a Edwin Díaz durante su tiempo en la lista de lesionados, luego de que el jueves se sometiera a una cirugía para reparar el tendón rotuliano de la rodilla derecha y perderá la temporada completa del 2023.

La responsabilidad del pago recae en Major League Baseball a través de las disposiciones del seguro, porque la lesión de Díaz ocurrió mientras participaba en el Clásico Mundial de Béisbol.

Díaz recibió un contrato de cinco años por valor de $102 millones de dólares de los Mets en noviembre, después de una de las temporadas más dominantes de un taponero en la historia de las Grandes Ligas, donde registró una efectividad de 1.31 y 118 ponches en 62 entradas.

Díaz está programado para recibir $17.25 millones esta temporada, que serían cubiertos en su totalidad por el seguro de MLB. El gerente general de los Mets, Billy Eppler, indicó que lo más probable es que el derecho se enfrente a una rehabilitación de ocho meses.

Mark Teixeira regresó a los Yankees del Clásico Mundial en el 2013 con una lesión en la muñeca y las disposiciones del seguro de la MLB cubrieron su salario durante los dos meses que pasó en la lista de lesionados.

¿Qué nos ha dejado por el momento el Clásico de Béisbol?

A los Mets que se quedaron sin su cerrador, a Dìaz con dolor y en muletas por la lesión, a los dominicanos analizando las causas de la eliminación y el sonido del silencio de las comunicadoras del patio por el boche en modo de consejo de Marly Rivera.

UN DIA COMO HOY

1942: Dos jugadores negros, Jackie Robinson y Nate Moreland, solicitan una prueba con los Medias Blancas de Chicago durante el entrenamiento de primavera en Pasadena. El manager Jimmy Dykes les permite a los dos mostrar sus cualidades, pero luego los despide.

1953: Los Bravos de Milwaukee se convierte en el primer cambio de franquicia en el béisbol desde 1903, cuando Baltimore se mudó a Nueva York. Los Bravos han estado en Boston durante 77 años. Milwaukee asume el lugar de Pittsburgh en la División Oeste. Los Cerveceros de Milwaukee de ligas menores se mudan a Toledo.

1984: El entrenador de los Medias Blancas de Chicago, Charlie Lau, reconocido instructor de bateo, muere a los 50 años después de una larga lucha contra el cáncer. Lau, cuyo promedio de ligas mayores fue de .255, se ganó la fama como entrenador de bateo de los Reales de 1971 a 1978, donde su alumno estrella fue George Brett .

1985: El comisionado Peter Ueberroth reincorpora a los miembros del Salón de la Fama Willie Mays y Mickey Mantle , a quienes Bowie Kuhn les había prohibido asociarse con el béisbol organizado debido a su empleo en los casinos de Atlantic City.

1990: Los jugadores y los propietarios llegan a un nuevo acuerdo de negociación colectiva que pondrá fin al cierre patronal de 32 días de los campamentos de entrenamiento de primavera. Los aspectos más destacados del acuerdo incluyen aumentar las contribuciones de los clubes al fondo de pensiones de los jugadores, aumentar el salario mínimo de las Grandes Ligas a US$ 100,000 y un compromiso sobre el arbitraje salarial que deja elegibles al 17 por ciento de los jugadores con entre dos y tres años de experiencia en las Grandes Ligas.

2011: Los Mets de New York dan de baja al veterano intermedista Luis Castillo. Si bien Castillo viene de una mala temporada en la que bateó solo .235 sin jonrones y 17 carreras impulsadas, el movimiento es sorprendente ya que se le deben más de $ 6 millones y no hay un candidato obvio para reemplazarlo como titular. El 20 de marzo los Filis, preocupados por los persistentes problemas de rodilla de Chase Utley , le ofrecerán a Castillo un contrato de ligas menores, pero no logrará formar parte del equipo, poniendo fin a su carrera.