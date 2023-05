Increíble lo que le sucedió a Bob Feller el Día de las Madres

"¡Quién, como una madre, con su dulce encanto, nos disipa el miedo, nos calma el dolor, con solo brindarnos su regazo santo, con sólo cantarnos baladas de amor!" Trina Moya de Vásquez/Himno a las Madres de RD “

Felicidades a todas las madres en su dìa y como dice Tito Rojas en su salsa Mi Mamá, "¡El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide!".

Esta historia del lanzador Bob Feller es increíble. El 14 de mayo de 1939, era día de las madres en los Estados Unidos y el as Feller, pitcher de los Indios de Cleveland, se enfrentó a los Medias Blancas de Chicago en el Comiskey Park y para esa ocasión Feller le dio a su madre un boleto de tren a Chicago y un boleto para el juego. Su madre nunca antes lo había visto lanzar un juego de Grandes Ligas.

¡Finalmente podría verlo lanzar en las grandes ligas!

La señora Feller estaba sentada en un palco justo encima del dugout de los Indios disfrutando del juego, cuando las cosas salieron terriblemente mal durante la cuarta entrada

Marv Owen, tercera base de Chicago, sacó una bola de foul directa a los palcos y la bola golpeó a la señora Feller sobre el ojo izquierdo, rompiendo los cristales de sus gafas. El vidrio laceró la nariz y el ojo. Fue tratada por el entrenador de los Indios, Max Weisman, antes de ser trasladada de urgencia a un hospital.

Bob se quedó atónito por un momento, luego continuó lanzando. Chicago anotó tres carreras antes de recuperar la compostura, pero se quedó para ganar 9 a 4. Luego corrió al hospital.

Su madre, con seis puntos cerrando las heridas, ya se recuperaba. Los médicos dijeron que probablemente sería dada de alta hoy después de un examen de rayos X.

Con la cara magullada y los ojos morados la señora William Feller aún podía sonreir pero le dijo a su hijo: "Me duele la cabeza Robert, pero estoy bien. No te culpes, no fue tu culpa".

Un día como hoy 1960: Julián Javier, "El Orgullo del Jaya" es cambiado a los Cardenales de San Luis por los Piratas de Pittsburgh, junto a Ed Bauta por Vinegar Mizell y Dick Gray.

1995: Alberto Castillo debuta como catcher en las Grandes Ligas con los Mets. Bateó de 3-0.

2004: Manny Ramírez, de los Medias Rojas de Boston, dispara su jonrón 360 de por vida.

2012: Los Cachorros de Chicago ponen fin a una racha de doce derrotas consecutivas, la más larga desde 1997 , con una victoria de 11 a 7 sobre los Padres en el Wrigley Field. Alfonso Soriano se va de 4-3 con un jonrón y 3 carreras impulsadas, su jonrón en la séptima entrada puso a los Cachorros adelante en el marcador.