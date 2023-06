Le piden a MLB que elimine palabra "bullpen"

"Cambiar no siempre equivale a mejorar, pero para mejorar, hay que cambiar" Winston Churchill “

Desde que escuché las primeras transmisiones de béisbol por radio en la década del `50 en las voces eternas de Billy Berroa, Félix Acosta Núñez, Max Reynoso, Fidencio Garris, Bullo Stefanni, Papi Pimentel, Felo Ramírez, Buck Canel, Delio Amado León, Cuchito Álvarez, Pupo Cordero, Eliseo Cabrera y Rafael Rubì entre otros, la sapiencia de estos guruses nos hicieron entender que el "Bullpen" es el área pequeña en un costado del campo de juego donde los lanzadores calientan, realizando lanzamientos de práctica a un receptor.

Pero como en este mundo todo está cambiando, donde los presos son internos, las prostitutas son trabajadoras sexuales y los que cancelan de sus trabajos son desvinculados, el béisbol no podía quedarse al margen de ese dembow y para determinar nuevos renglones estadísticos hay un amplio glosario Sabermétrico.

Aprovechando que "no hay nadie calentando en el bullpen", una organización llamada People for the Ethical Treatment of Animal (PETA), exige en términos no muy conciliadores a la Major League Baseball que ya no se use más el término bullpen para identificar donde calientan los pitchers, "porque eso es un insulto a los animales". Bull en inglés es toro. Y sugieren que se use "arm barn" granero del brazo. Como diría Kinito Méndez y es loco que nos estamos poniendo por las ráfagas y coleteos que nos dejó el Covid. Con esa sugerencia que tiene una dosis de amenaza, los miembros de la PETA pisaron sencillamente la raya de la ridiculez.

Recuerden que fue esta misma PETA la que obligó a cambiar de nombre de Indios a Guardianes. Un día saldrán con la sugerencia de que habrá que correr desde home por la tercera para no despertar a las Ardillas.

¿Qué raro que las asociaciones protectoras de animales en el país no han entrado en la moda y sugerido el cambio de los símbolos de nuestra jungla peloteril?

LOS 30-30: Los dominicanos que han facturado el 30-30 en Grandes Ligas en lo que va de este Siglo, sacar 30 jonrones y robar 30 bases en una temporada son: Vladimir Guerrero padre, dos veces, 34 jonrones, 37 robos en 2001 y 39-40 en 2002; 2004; Alfonso Soriano, cuatro veces, 39-41 en 2002, 38-35 en 2003, 36-30 en 2005, 46-41 en 2006; Hanley Ramírez 33-35 en 2008 y José Ramírez, 39-34 en 2018.

Un día como hoy 1981: Nolan Ryan, de Houston, supera a Early Wynn como el líder en bases por bolas permitidas de todos los tiempos, cediendo dos en la victoria por 3-0 sobre los Mets para elevar su total a 1.777. Ryan también abanica a diez bateadores mientras lanza una pelota de cinco hits.

1987: Dwight Gooden regresa de su rehabilitación por drogas y permite una carrera en seis entradas y dos tercios para llevarse la victoria cuando los Mets vencieron a los Pirates 5-1 en el Shea Stadium.

1984: Alejando Peña, Dodgers, le poncha 9 a Cincinnati igualando su marca personal frente a Houston el 1 de julio de 1983.

1989: Ramón Martínez, Dodgers, consigue su primera blanqueada en las Grandes Ligas al derrotar 7-0 a los Bravos de Atlanta.

1997: El campocorto de Seattle, Alex Rodríguez, se convierte en el segundo jugador de los Marineros en batear para el ciclo en una victoria de 14-6 en Detroit. Rodríguez lo hizo de la manera más difícil, conectando su triple en el octavo y su doble en el noveno. Un afortunado aficionado de los Marineros recogió un premio de US$1 millón en una promoción radial gracias a la hazaña de Rodríguez.