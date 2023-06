Tetelo Vargas, 70 años de su último jonrón

"Llegaron llenos de patriotismo/ enamorados de un puro ideal/ Y con su sangre noble encendieron/la llama augusta de la libertad" Vinicio Echavarría “

Juan Esteban Vargas Marcano (Tetelo o El Gamo), participó en cinco temporadas en el béisbol dominicano a partir de 1951, cuando ya estaba en el ocaso de su carrera (47 años, dos meses y tres días), disparó dos jonrones y ambos fueron en la temporada de 1953.

El último jonrón de Tetelo fue un día como hoy, 14 de junio de 1953, hace 70 años, en el estadio municipal de San Pedro de Macorís, logrando el estacazo en la tercera entrada contra el lanzador derecho cubano Santiago Ullrich, de los Tigres del Licey. Ullrich laboró en las Grandes Ligas en 1944 y 1945 con los Senadores de Washington y los cronistas de la época lo llamaban Sandy.

Tetelo es el jugador de más edad en conectar un jonrón en la Liga Dominicana.

CARTY Y GILLICK: En 1979, cuando Ricardo Carty jugó con los Azulejos de Toronto, quien manejó la negociación que lo llevó al club canadiense fue Pat Gillick, compadre del súper escucha Epy Guerrero.

El Rico, con 39 años, pretendía un contrato de tres años y Gillick lo convenció de que fuera por una campaña.

Luego de la firma, Gillick le declaró al Toronto Sun: "No me preocupa tener que pagarle a un jugador de esa edad, pero no quiere pagar los gastos de su funeral".

¿OHTANI NO ES NATURAL? Disfrutando el partido del lunes entre los Vigilantes de Texas y los Angels de Los Angeles, donde el dominicano Ramón de Jesús Ferrer fue el árbitro de home en el Globe Life Field, otra vez observamos a un ser que no es natural, el japonés Shohei Ohtani, quien conectó dos jonrones, el segundo en la 12ma. Entrada para conducir a los Angelinos a la victoria 9x6 a los Vigilantes.

Ohtani tuvo un elevado de sacrificio en el quinto, un jonrón solitario que empató el juego en el séptimo y luego un jonrón de dos carreras en el 12mo. Ahora ocupa el segundo lugar en las Mayores con 20 jonrones, quinto con 50 carreras impulsadas y sexto con un OPS de .955.

¿Quién pide más?...Usted, pues es un gandío.

Un día como hoy 1969: Reggie Jackson, Atléticos, empujó diez carreras con dos jonrones, un doble y dos sencillos en la victoria de Oakland 21-7 sobre Boston.

1990: Las Grandes Ligas anunciaron la incorporación de dos nuevas franquicias: Rockies de Colorado y Marlins de Florida.

2005: El toletero Manny Ramírez, Boston disparó su jonrón 404 de por vida.

2010: Por primera vez en más de 60 años, dos jugadores con más de 5,000 turnos al bate en su carrera y un promedio de por vida de .330+ se enfrentan en un duelo de Grandes Ligas: Albert Pujols de los Cardenales versus Ichiro Suzuki de los Marineros. El último enfrentamiento de este tipo había ocurrido en 1942 con Joe Medwick y Paul Waner.