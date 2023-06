Dos récords imposibles de romper en MLB

"Debes caer para saber qué es levantarse, debes quedarte solo para apreciar la compañía y debes llorar para conocer la importancia de la sonrisa" Anónimo “

En los corrillos y peñas de béisbol se repite como las vocales en el libro de alfabetización de "Tatica y Fellito" que los récords están hechos para romperse, excepto para nosotros, los dos que citamos a continuación.

Para mi les coloco el calificativo de imposibles, tal vez sea porque el juego ha cambiado radicalmente hasta el punto de que una sección completamente nueva del libro de récords necesita ser repartida para la era "posmoderna" o "Sabermétrica". O tal vez porque el desafío se jugará en privado, lejos de la mirada estresante de los medios de comunicación.

LOS PONCHES DE SEWELL: Con los ponches más abundantes que nunca, cualquiera que pueda mantener sus totales anuales por debajo de 100 probablemente sea clasificado como bateador de contacto. Joe Sewell, quien se ponchó 114 veces en una carrera de 14 años, tiene que mirar la colección masiva de K de hoy y preguntarse qué les pasa a los ojos de los bateadores.

En 1925, apenas se ponchó cuatro veces en 608 turnos al bate; cuatro años después, lo volvió a hacer en apenas 578 viajes.

No es que los jugadores de hoy estén tratando de no poncharse; simplemente ya no les importa. Se trata de poder, porque grandes estadísticas equivalen a mucho dinero. Un ponche, para ellos, es un out con cualquier otro nombre.

El tiempo de Sewell claramente vino y se fue.

ED WALSH, 400 IP: Piense en este dato, en vista del estado frágil de los brazos de los lanzadores modernos de las Grandes Ligas, cualquiera que se le pida lanzar tantos episodios en un año debe tener el peso de un deseo de muerte.

Los caballos-caballos de batalla de hoy en día, que se sienten bastante bien al alcanzar el límite a 200 entradas por año, deben ver lo que logró el as Ed Walsh de los Medias Blancas de la Era de la Bola Muerta en 1908, cuando inició 49 juegos, relevó en otros 17 y ganó 40 con un promedio de carreras limpias de 1.42 en 464 increíbles entradas.

Walsh fue el último lanzador en superar las 400 entradas; Steve Carlton, en 1980, fue el último en alcanzar los 300.

Confía en nosotros, nadie romperá el récord de Walsh. Nunca jamás.

Un día como hoy 1964: Federico Velásquez fue subido por los Atléticos de Kansas City. En AAA tenía promedio de .486 de 21-10.

1992: Juan Guerrero, Houston, dispara su primer jonrón en las Grandes Ligas a Jim Mason de los Piratas.

2009: Albert Pujols quien lidera las ligas mayores en casi todas las categorías de bateo, tiene otro gran día en el plato, conectando dos jonrones, uno con las bases llenas, y empujando 6 carreras cuando San Luis vence 12-5 a Kansas City. Es la victoria número 2500 para Tony LaRussa, quien se convierte en el tercer entrenador en alcanzar ese hito, después de Connie Mack y John McGraw.



2010: Los Blue Jays designan al 3B Edwin Encarnación para asignación, con la esperanza de enviarlo a AAA Las Vegas, aunque corren el riesgo de perder al talentoso jugador en waivers. Encarnación ha mostrado estallidos de gran poder, conectando 5 jonrones en 3 juegos en un punto este año, pero ha tenido problemas en general, bateando .200 en 37 juegos y mostrando inconsistencia en el campo.