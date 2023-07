Desaire sí, injusticia no, en selección del Juego de Estrellas

"No le temo a la muerte, sólo que no me gustaría estar allí cuando suceda" Woody Allen “

Es normal y por lo tanto una rutina que todos los años, sin excepción, los fanáticos reclamen que tal y cual jugador debe ser parte de los 30 jugadores por ligas por elección o selección como reservas para el Juego de Estrellas.

Y viene la pregunta que afecta a los no escogidos: ¿Injusticia o Desaire?

Injusticia: Se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido, o bien sancionado por el sistema legal y/o sistema judicial, y también al no respeto por los derechos tanto de los individuos como de la sociedad en conjunto.

Desaire: Se define como falta o privación de amabilidad, extravagancia, gallardía, en el ambiente coloquial, la descortesía se puede tomar como un desaire, y se refiere a un detalle desagradable al reflejar poca consideración por el otro.

En la no selección para el clásico de media estación, lo que califica es un desaire, no una injusticia con Rafael Devers, Carlos Estévez, Ketel Marte, Fernando Tatis III y Wander Franco.

Y también es un desaire dejar fuera a William Contreras, LaMonte Wade jr., Spencer Steer, Brandon Nimmo y cortamos aquí para no hacer tan largo el suspiro de quejas.

Sin embargo, miles, sino millones, de fanáticos seguirán descontentos con unos pocos jugadores seleccionados cuyas brillantes actuaciones durante los primeros meses de la temporada no han sido debidamente reconocidas. Las líneas de tiempo están descontentas, por decir lo menos. Y en nombre de estos fanáticos apasionados les recomiendo conformidad que este juego es un espectáculo y punto.

El fanático debe ser más activo con sus ídolos, recuerden que el 6 de julio de 1970, el guardabosque Ricardo Carty a pesar de no haber sido incluido en la papeleta de votación recibió 552,382 votos para ganar el puesto de jardinero titular de la Liga Nacional junto a Hank Aaron y Willie Mays. Fue un hecho sin precedentes en las Grandes Ligas como los fanáticos se volcaron a favor del Rico agregando "a manos" su nombre en las boletas impresas.

El martes 11 de julio en el T-Mobile Park será el escenario del 93 Juego de las Estrellas en Seattle por tercera vez en la historia. El 17 de julio de 1979 se disputó por primera vez, mientras que el 10 de julio de 2001 retornó, con ambas ediciones siendo ganadas por la novena representante del novel circuito de la Liga Americana.

Un día como hoy 1972: Nolan Ryan (10-5) poncha a ocho para vencer 2x1 a los Cerveceros. Winston Llenas, bateando por Ryan en el noveno, conecta un sencillo al abridor Earl Stephenson para impulsar la carrera ganadora.

1998: Manny Ramírez, Cleveland, batea de 5-2, 2 jonrones y remolca 5 para elevar su total de impulsadas a 71.

2003: Albert Pujols, San Luis batea de 5-2 con 3 remolcadas, jonrón 26 y 80 remitidas al plato.

2005: Manny Ramírez, Boston, dispara su tercer jonrón con bases llenas de la temporada y el 20 de por vida.

2009: Albert Pujols de los Cardenales de San Luis es el que más votos obtuvo al anunciarse los equipos para la edición 80 del Juego de Estrellas, que se llevará a cabo el 14 de julio en San Luis.

2009: Vladimir Guerrero juega su primer juego del año en los jardines y pega su segundo jonrón en dos días cuando los Angelinos derrotan a los Orioles 9 a 6. Vlad ha tenido una sequía de poder al comienzo del año, pero ahora tiene 4 jonrones.

2013: Juan Uribe batea dobles, triples y jonrones para impulsar 7 carreras y llevar a los Dodgers a una victoria 10-2 sobre los Gigantes.