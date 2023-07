Juan Marichal, una estrella en Juego de Estrellas

"Estoy tan orgulloso de lo que no hacemos como de lo que hacemos" Steve Jobs “

Estamos haciendo una travesía, en una época donde en la radio sólo nos queda para reir y enterrar el "es cuatro" por la inflación a Jochy, Albert, Ñongito, Josel, Diana y la More en "Botando el Golpe", porque al ritmo "rulay" que marchamos quienes están marcando la agenda diaria es Alofoque, la música y la moda Tokischa como se pudo apreciar en París el pasado miércoles en el gran espectáculo de la marca Jean Paul Gaultier y Amelia Alcántara tiene en sus labios el poder de la orientación femenina.

Con esta ensalada de mensajes dirigidos a una generación que no ha digerido la historia y que desconoce sus héroes deportivos como la de Juan Marichal, inmortal de Cooperstown en Juegos de Estrellas, el futuro pinta color de mono huyendo.

Y de ese desconocimiento tenemos culpa los adultos, los que hoy con dolores en las coyunturas, frutos de los años vividos y bebidos no reclamamos en su tiempo, perpetuar una calle con el nombre de Juan Marichal, ni en Montecristi, ni en Santo Domingo, pero si hemos tenido los colgantes blindados para pedir la consagración con hostia incluida de la 42 de Capotillo como santuario de la diversión.

Juan Antonio Marichal Sánchez, de Laguna Verde, Montecristi, fue un lucero que brilló con luz intensa en los diamantes en el clásico de ases de mitad de estación. El "Monstruo de Laguna Verde", en ocho partidos de estrellas, dos de ellos como abridor, en 1965 y 1967, tuvo récord de 2-0 y una microscópica efectividad de 0.50. Lanzó 18 entradas, permitió 7 hits y dos carreras, una de ellas limpias, ponchó 12 y concedió 2 transferencias. Mejor de ahí, ni mandado a fabricar.

El 7 de julio de 1964, ante 50,850 fanáticos, Marichal, el único dominicano que vio acción en ese juego en rol de relevo, cerró el desafío en el noveno acto, enfrentando tres bateadores, no permitió libertad y ponchó uno. El out 25, Rocky Colavito, F7; out 26, Jim Fregosi, F8; out 27, Dick Radatz, K.

El Juego de Estrellas de 1964 es uno de los más emocionantes de la historia, ya que la Liga Nacional remontó para ganar en un dramático rally en la novena entrada.

El as de los Medias Rojas, Dick Radatz, estaba en el montículo y ya había lanzado dos entradas sin hits. Willie Mays, consiguió base por bolas y luego se robó la segunda. Orlando Cepeda siguió con un elevado suave al jardín derecho que anotó a Mays debido a un mal tiro de Joe Pepitone al plato. Dos outs rápidos y una base por bolas más tarde, Johnny Callison conectó una bola rápida a las gradas del jardín derecho y anotó tres carreras, lo que le dio a los Nacionales su sexta victoria en siete juegos y finalmente igualó la serie a 17 por liga.

Un día como hoy 1954: El lanzador Gilberto Guerra y Wenceslao González libran un duelo de pitcheo logrando el Escogido derrotar 4-3 a las Estrellas.

1994: Adrián Beltré, 3B, es firmado por Rafael Ávila para los Dodgers de Los Angeles.

1999: Carlos Pérez, pitchers de los Dodgers, dispara su cuarto jonrón de por vida contra los Rockies, igualando a Juan Marichal.

2002: Plácido Polanco, segunda base de los Cardenales de San Luis conecta cinco hits para llevar a su equipo a una victoria de 12-6 sobre los Dodgers de Los Angeles.

2005: Melky Cabrera, debuta con los Yanquis y se convierte en el dominicano 410 en jugar en las Grandes Ligas.

2011: David Ortiz conectó jonrón (18) a Pedro Viola en el triunfo de los Medias Rojas 10x4 ante los Orioles de Baltimore. De hecho, seis diferentes bateadores de Boston empalmaron bambinazos: Dustin Pedroia (9), Adrián González (17), Jacoby Ellsbury (11), David Ortiz (18), Josh Reddick (2) y Jarrod Saltalamacchia (6). Andrew Miller (3-0) ganó su tercera apertura consecutiva. Perdió Jake Arrieta (9-6).