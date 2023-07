Vitelio y el bobo con la franquicia de Puerto Plata

""Los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros" " Sócrates “

Los versados colegas Félix Decena y Luichy Sánchez se refirieron al BRV del lunes donde tratamos el caso de la franquicia de Puerto Plata, Ley 98-97 y el bobo que le viene dando el licenciado Vitelio Mejía, conociendo el máximo ejecutivo de la Lidom que una cosa es el calor de la política y otra la del color de las leyes.

En el 2009 puntualizamos en esta columna: "El 23 de noviembre del 2005, tres artículos de la Ley 98-97, que crea dos nuevas franquicias para la práctica del béisbol profesional de invierno, fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La decisión afecta a los equipos de los Gigantes del Nordeste, de San Francisco de Macorís y Delfines del Atlántico, de Puerto Plata".

El 2 de febrero del 2001, el doctor Leonardo Matos Berrido depositó una instancia en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de su abogado apoderado especial doctor Sergio Germán Medrano, mediante la que se solicitaba declarar inconstitucional la Ley 98-97.

En efecto, el 23 de noviembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia evacuó una sentencia declarando inconstitucional la potestad del Congreso Nacional a imponer equipo alguno a una sociedad incorporada como la Liga Dominicana.

Por tales motivos, declara no conforme con la Constitución de la República los artículos 1, 2 y 8 de la Ley 98-97, del 13 de mayo del 1997, únicamente en cuanto a la adición de dos nuevas franquicias de equipos de béisbol a los campeonatos de invierno que organiza la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana incorporada en ella", refiere la decisión de la SCJ. Aclara la sentencia que respecto a las demás disposiciones de la referida legislación, no son contrarias a la Constitución de la República, dejando claro que expansión es un tema único y exclusivo de la Lidom y hoy la entidad que rige el torneo otoño-invernal no tiene en su agenda la franquicia de los Delfines del Atlántico.

Que conste en acta, lo que rechazo es que mareen a los puertoplateños con cantos de sirenas, Calderón de la Barca hace rato que lo dijo: ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son". El licenciado Vitelio Mejía está clarísimo y con su canción de cuna tiene a los puertoplateños durmiendo un sueño.

UN DIA COMO HOY 1953: Las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey juegan 17 entradas en el estadio Santiago, donde el equipo del Cibao, con Emilio Cueche como lanzador ganó 3 por 2.1960: Juan Marichal, Gigantes de San Francisco. debuta en las Mayores blanqueando 2-0 a los Filis de Filadelfia. El único hit que permitió fue un single de Clay Darymple de emergente en el octavo.1993: Raúl Mondesí debuta a los 22 años y 129 dìas con los Dodgers de Los Angeles y batea de 2-1 contra los Filis. Fue el jugador 16,359 en pisar un diamante de las Mayores.2012: Edinson Vólquez lanza juego de un hit y San Diego derrota 1x0 a Houston. Matt Downs consigue el único hit de los Astros con un batazo al guante de Vólquez en el cuarto. Es solo la tercera blanqueada completa de un juego lanzada por un lanzador de los Padres desde que se inauguró en 2004 el PETCO Park.