Manny Ramírez y la filosofía sobre el cambio

"El destino tiene dos formas de aplastarnos: Rechazando nuestro deseos o cumpliéndolos" Henry Frederic Amiel “

Manuel Arístides Ramírez, para los que ven el juego desde un ángulo crítico y fuera de las líneas de cal, podrían calificarlo de medalaganario en algunos aspectos del juego, pero nadie pudo calificarlo de vago, porque con el bate imponía respeto.

Manny fue un gran productor de carreras en momentos de presión, con un estilo propio de manifestar sus reclamos, de ahí que acuñó un estilo y una forma de vida con el simple postulado de "Manny es Manny".

Mañana, cuando se vence la fecha límite de cambios en MLB, es el día más indicado para recordar el divorcio de Manny Ramírez el 31 de julio del 2008 con los Medias Rojas de Boston. Canjeado como parte de un intercambio de 3 equipos de los Medias Rojas de Boston a los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers de Los Ángeles enviaron a Andy LaRoche y Bryan Morris a los Piratas de Pittsburgh. Los Medias Rojas de Boston enviaron a Craig Hansen y Brandon Moss a los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas de Pittsburgh enviaron a Jason Bay a los Medias Rojas de Boston.

Cuando Manny fue a recoger sus propiedades en el Fenway Park dijo: "Lo que duele no es decir adiós, sino los recuerdos".

Manny tiene mucho del filósofo Yogi Berra en sus salidas geniales. En una ocasión dijo: "Lo importante es ser más viejo y más inteligente. Mientras más viejo uno se pone, más inteligente. No es una esperanza, es así".

Y éstas no tienen desperdicios: "Lo que estaba haciendo en los últimos años daba resultados, pero era demasiado". Al llegar con unas libras extras al entrenamiento de primavera respondió: "No corrimos mucho ni hicimos demasiados cardios". Y agregó: "Me apego a las hojas. Lo que sea verde es bueno. Me siento más liviano, rápido".

Los que creen en la suerte, que no es mi caso, o como dirían algunos de esos que creen en Changó y en Belié, "su futuro estaba escrito" y en Los Ángeles, Manny encontró otro ambiente. Deseosos de sacar provecho de su nueva figura, los Dodgers designaron las secciones 51-53 en el jardín izquierdo del Dodger Stadium como Mannywood. Un boleto en esa región, más cercana a Ramírez mientras jugaba en los jardines, costaba $99, para coincidir con el número de la camiseta, y el equipo arrojaba una camiseta de Mannywood gratis por si acaso. Más tarde, Los Angeles Times informó que se vendieron más de 14,000 camisetas de Ramírez y 500 camisetas auténticas con el número 99 al final de la temporada en 2008.

Los cambios generan nostalgia, pero en el caso de Ramírez fue de alegría porque "Manny es Manny".

Un día como hoy 1916: Babe Ruth lanza juego de dos hits, conectados por Ty Cobb y George Burns, para una victoria de 6 a 0 para el primer lugar de los Medias Rojas sobre los Tigres de Detroit. Ruth agrega dos hits al plato.

1964: Los Gigantes de San Francisco aprovechan tres errores de Bill Mazeroski y dos de Bob Bailey para inclinar a los incompetentes Piratas de Pittsburgh 8 a 6. El último error de Mazeroski, en una posible doble jugada en la novena entrada, ayuda a los Gigantes a anotar tres carreras. Willie Mays dispara tres sencillos y tres carreras para liderar el ataque. Los Gigantes siguen a un juego y medio de los Filis, pero se enteran de que Juan Marichal tiene espasmos en la espalda; no volverá a lanzar hasta el 25 de agosto.

1973: Jesús Rojas Alou en vendido por Houston a los Atléticos de Oakland.

1983: Juan Marichal, Brooks Robinson, George Kerl y Walter Alston fueron exaltados al Pabellón de la Fama, lo que eleva el número de miembros a 184.

1993: Bernardo –El Pupo- Brito, Minnesota, dispara su primer jonrón en las Grandes Ligas.